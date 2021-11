I verdetti dei Quarti di Finale: la Forza e Costanza rovina la festa del Pavia, Mapello in rimonta sulla Vertovese

Non mancano i colpi di scena nei Quarti di Finale di Coppa Italia. Nel giorno dei suoi 110 anni, infatti, il Pavia viene rimontato negli ultimi 7 minuti di gioco dalla Forza e Costanza e saluta a sorpresa la competizione. Ribaltone anche tra Vertovese e Mapello, con i gialloblù che calano il tris dopo essere andati in svantaggio, mentre Sestese e Ciliverghe passano di misura su Rhodense e Darfo Boario.

SESTESE-RHODENSE 1-0



VERTOVESE-MAPELLO 1-3



La Sestese era attesa al riscatto dopo il clamoroso ko subito in campionato contro l'Accademia Pavese e la formazione schierata da Roncari non lascia dubbi sulla volontà di conquistare il passaggio del turno, con tutti i titolari in campo dal primo minuto. Sul fronte opposto Raspelli cambia alcuni uomini rispetto alla sfida col Varzi di domenica, ma l'approccio non è dei migliori, coi padroni di casa che passano già al 4': dopo un corner a favore, la Rhodense si fa sorprendere in contropiede da Colombo che serve al centro l'accorrente Lombardo per il gol che risulterà decisivo. Nella parte sottostante del tabellone passa invece il Mapello, che dopo la netta vittoria per 5-0 nell'antipasto del match con la Vertovese, fa più fatica a strappare il pass per le Semifinali nella tana di Locatelli. I classe 2004 Folzi porta in vantaggio i padroni di casa, ma nella ripresa i gialloblù trovano con Ghisalberti il pareggio, e da lì il match si fa in discesa. Prima Sonzogni poi Alberido completano la rimonta della formazione di Joelson, che mantiene ancora una volta l’imbattibilità e vola nella Top 4 della Coppa.

CILIVERGHE-DARFO BOARIO 3-2

PAVIA-FORZA E COSTANZA 1-2

Continua il buon stato di forma del Ciliverghe, che dopo le prime due vittorie in campionato si ripete anche in Coppa, ai danni di un Darfo Boario combattivo. I neroverdi chiudono infatti sotto 3-1 nel primo tempo, ma provano a riaprirla con Spampatti nella ripresa, non riuscendo però a concretizzare il forcing finale. La sorpresa di giornata arriva infine dal Fortunati, dove il Pavia si fa rimontare nel finale dalla Forza e Costanza salutando la competizione. Eppure tutto sembrava apparecchiato per la festa dei 110 anni di storia degli azzurri, che passano in vantaggio dopo meno di quattro minuti grazie a Bargiggia, bravo a sfruttare uno schema ben riuscito su calcio d'angolo. I padroni di casa vengono risvegliati dal sogno al 38' della ripresa, quando Lazzaretti batte Boari pareggiando i conti, e precipitano in un incubo quattro minuti più tardi, col neoentrato Poma che si gira in area e segna il gol che vale la semifinale per la formazione di Foglio.

PROSSIMO TURNO

Tempo due settimane e le quattro squadre qualificate dovranno tornare in campo per l'andata delle Semifinali, in programma mercoledì 17 novembre con un quadro già definito: Sestese-Mapello e Ciliverghe-Forza e Costanza. Un primo atto che da una parte vede il confronto tra due top team dei gironi A e B, dall'altra il rematch di una sfida già andata in scena nel Girone C e vinta dai bianconeri per 1-2. Un altro successo in trasferta potrebbe risultare fondamentale per la Forza e Costanza, così come per il Mapello, dato che nel doppio confronto sarà vigente la regola dei gol in trasferta. Appuntamento dunque tra due mercoledì, mentre il match di ritorno si disputerà l'1 dicembre.