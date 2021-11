Scanzorosciate: esonerato Bertoncelli, al suo posto torna Valenti in panchina

Alessandro Bertoncelli non è più l'allenatore dello Scanzorosciate. Il tecnico è stato sollevato dal suo incarico in seguito alla sconfitta di domenica con il Luciano Manara, un 4-1 che ha subito smorzato l'apparente risalita di due settimane fa, quando i giallorossi avevano trovato i primi due risultati utili consecutivi dopo un ciclo di sei sconfitte. Dal pareggio esterno con la Cisanese nel turno infrasettimanale, sfida ribaltata prima della perla di Haoufadi che ha negato i tre punti all'ex Forza e Costanza, alla prima vittoria in campionato di domenica sul Mariano, appena rinnovato dall'arrivo in panchina di Vianello. Due risultati dunque non di poco conto per Bertoncelli, condannato però dal pesante ko con la formazione di Abaterusso.

Per dare una svolta a questo avvio di stagione sottotono, ecco dunque la scelta di affidarsi a Nicola Valenti, uno che l'ambiente lo conosce molto bene: 190 panchine e 7 anni alla guida dei giallorossi, dai quali si era separato nella scorsa stagione dopo 27 giornate di campionato. Ora il secondo capitolo con i bergamaschi, che inizierà domenica in una sfida complicatissima sulla carta. A Scanzo arriva infatti il Mapello, unica squadra ancora imbattuta nel Girone B. Un vantaggio, però, potrebbe essere la condizione fisica dei gialloblù, che scenderanno in campo già stasera per i Quarti di Finale di Coppa Italia con la Vertovese.