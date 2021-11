Sant'Angelo, un altro colpo in arrivo? Dal Pavia è pronto Zingari

È un mercato sempre aperto quello del Sant'Angelo, che potrebbe aggiungere un altro tassello alla rosa di Roberto Gatti. Sembra infatti essere vicino il ritorno in maglia rossonera di Andrea Zingari, che potrebbe lasciare Pavia per riabbracciare i colori già difesi in altre due occasioni in passato. Con i lodigiani, infatti, il classe 1992 ha disputato il campionato di Promozione 2016/2017, mettendo a segno ben 17 gol in 26 partite. Due anni dopo il ritorno in rossonero e altre 9 reti in 18 match tra campionato e playoff.

Numeri di primo livello, così come quelli registrati in questo inizio di stagione con gli azzurri: 6 gol in 7 partite in campionato e 2 in Coppa. Più complicato invece l'avvio di squadra della formazione allenata da Omar Albertini, che proprio ieri sera ha salutato la Coppa Italia per mano della Forza e Costanza e che nel Girone A figura a metà classifica con 9 punti collezionati in 7 giornate. Un bottino frutto di 2 vittorie nelle prime 2 giornate e di 3 pareggi alternati da 2 sconfitte negli ultimi 5 turni, a testimonianza di più di un mese senza successi. A prescindere dalle motivazioni che potrebbero spingere Zingari a lasciare Pavia, secondo alcune indiscrezioni il suo ritorno nel lodigiano è sempre più probabile. La certezza è che il suo arrivo andrebbe a rinforzare ulteriormente i barasini, da inizio stagione la grande favorita del Girone B, ma mai fermi nel modellare la rosa a disposizione di Gatti. Dai ritorni di Bertani e De Angeli, agli acquisti di Marku e Bugno, i rossoneri nelle ultime tre settimane hanno già messo a segno altri 4 colpi, toccando quota 16 innesti da quest'estate. Manovre efficaci se si guardano i risultati della compagine lodigiana, che sul campo si era guadagnata la terza posizione in campionato, persa nel pomeriggio a causa della sconfitta a tavolino con la Luisiana dovuta alla presenza in campo proprio di uno degli ultimi acquisti: Ardit Marku, che doveva ancora scontare una squalifica pregressa. Il Sant'Angelo scende così all'ottavo posto, ma domenica ha la possibilità di accorciare le distanze dalla vetta nel big match con l'Offanenghese, distante ora 5 lunghezze.