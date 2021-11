Manara-Scanzorosciate: la fotogallery della vittoria dei Bersaglieri sui giallorossi

Un 4-1 che fa volare il Luciano Manara e che fa sprofondare lo Scanzorosciate. Un gol fantastico, quello di Fabrizio Bosis per i bergamaschi, a rispondere al vantaggio dei ragazzi di Abaterusso firmato da Mattia Bovis. Una ripresa perfetta dei padroni di casa che con Bovis (doppietta per lui), Losa e Arienti completano il 4-1 finale che è poi costato la panchina ad Alessandro Bertoncelli. Sfoglia la gallery per vedere le foto più belle della partita: a cura di Emiliano Castagna....