Alicese Orizzonti-Baveno: dopo lo svantaggio Mellano e i suoi azionano il turbo per 3 punti essenziali

Vittoria giusta contro l'avversario giusto per l'Alicese Orizzonti, che sale a 9 punti ora a +4 sul Baveno, battuto piuttosto agevolmente al «Salussolia-Ravetto». Svantaggio iniziale a causa di un'autorete, dopodiché già prima della mezz'ora Marco Mellano ed i suoi hanno ribaltato la gara, fissando poi il 3-1 ad inizio ripresa. C'è così più fiducia nel prosieguo della corsa salvezza. Per parte ospite invece la situazione sembra davvero critica dal momento che una volta subito il gol del pareggio la squadra di Cesare Rampi non è stata di fatto più pericolosa. Tanti giovani in rosa, ma per cercare la permanenza in...

