Calvairate-Settimo Milanese: Ricupati inventa, Beccaria e Licciardello rifiniscono, Nistri porta a casa tre punti pesantissimi

Partita di attesa quella disputata dai ragazzi di Nistri che con pazienza, intelligenza e qualità portano a casa tre punti fondamentali per il proseguo della loro stagione. Ennesima sconfitta per i ragazzi di Castellazzi che nel finale perdono la testa e rimangono addirittura in dieci uomini. A nulla serve il pareggio nel finale di primo tempo da parte di Favilla. Gli ospiti nonostante la sconfitta partono forte e nel primo tempo in diverse circostanze chiudono la Calvairate nella propria metà campo. Il gol subito a freddo dopo 4 minuti condiziona la partita; la Calvairate infatti sfrutta al meglio la qualità...

