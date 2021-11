Freedom-Area Calcio: Fartaria e Capitan Favole trascinano le cuneesi che ottengono il primato solitario

Lo scontro diretto valido per la corsa al primo posto non inizia nel migliore dei modi per l'Area Calcio. Nei primi venti minuti infatti, la Freedom realizza quattro reti, tre di Fartaria e una di Colombero. Verso la fine del primo tempo, la numero 10 delle albesi rimedia un'espulsione diretta alquanto discussa, lasciando in inferiorità numerica la squadra ospite. Nella ripresa la formazione di Rolando accorcia le distanze con Ciravegna, dopodiché il Freedom dilaga: al 10' Stefania Favole segna il quinto gol biancorosso, poi altre due volte Fartaria, Annalisa Favole e le neo-entrate Spanu e Clavario firmano il 10-1 finale....

