Vanchiglia, un nuovo talento dal Brasile: Alexandre Dalton

Un colpo fuoriquota a tinte carioca. Il Vanchiglia si muove ancora sul mercato, pescando questa volta direttamente dal Brasile: approda alla corte di Ramin Binandeh la giovane ala sinistra Alexandre Dalton, classe 2001.

Calciatore italo-brasiliano, Dalton muove i primi passi nel campionato Paulista giovanile, giocando con le maglie di Raça Sport Club, Guarani, Jaguariuna e União Barbarense. Nel 2019 la prima esperienza calcistica europea, in Spagna, con la maglia del Cubillas (nel corrispettivo spagnolo dell'Eccellenza), salvo poi passare nel 2020 in Bulgaria al Belasitsa Petrich, nella terza serie bulgara. Un bagaglio d'esperienza già importante per un ragazzo poco più che ventenne, pronto adesso a farsi valere nell'Eccellenza piemontese. Una bella sfida per lui e per il Vanchiglia, adesso con un pizzico di talento brasiliano in più in rosa.