Cambio a Sedriano: esonerato Salvatore Principato, incarico a Marco Recchia

Il cambiamento in panchina, in casa Sedriano, attiene anche al settore femminile. Oltre a Claudio Bestetti, sostituito ad interim da Andrea Carugo sulla prima squadra di Promozione, anche Salvatore Principato è stato sollevato dal suo incarico alla guida della formazione di Eccellenza femminile. «Si è trattato di una scelta della società» conferma il direttore sportivo Antonio Blumetti, con la squadra (che attualmente occupa il settimo posto in classifica avendo raccolto 10 punti nelle prime sette giornate) già affidata al tecnico dell'Under 19 Marco Recchia. «Recchia seguirà al momento sia la prima squadra che l'Under 19, ma è possibile che possa mantenere il doppio incarico fino alla fine della stagione - prosegue Blumetti - che poi torna sulle motivazioni del cambio -. Non è stata una questione prettamente di risultati, in quanto, a parte la partita con l'Idrostar dove abbiamo perso sicuramente due punti, credo che i valori espressi dal campionato siano più o mento questi. Non si è creata però quell'alchimia che avrebbe potuto farci fare un salto in avanti per colmare il gap, e ed è mancato quel tipo di rapporto che io ritengo fondamentale per gestire una squadra femminile».