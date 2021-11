La Pianese - Pro Eureka: Comentale trova i corridoi giusti e regala la gloria ai compagni, Sinisi non basta alla reazione della Pro

La Pianese la chiude nel primo tempo, sancisce il sorpasso, ma trema, perché il rigore ingenuo di Longo rischia di complicare una giornata che pareva lanciata verso un epilogo ben preciso. A dare la spinta sono proprio i lanci di Comentale sul terreno di gioco, vero fattore determinante della squadra di Gamba, che avendo a disposizione il bel piede del numero 6 decide di non cercare subito la riconquista sulla palla persa, ma ripiegare poco fuori dal limite dell'area per mettere su il muro e lasciare al regista la giocata per la ripartenza. Siciliano risponde provando a mettere Romano in...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con