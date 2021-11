Pro Dronero-Benarzole: pioggia di gol al Drago, nulla può la doppietta di Bresciani di fronte al poker di De Peralta

Non piove solo (tanta) acqua al Filippo Drago, ma piovono anche (tanti) gol, ben dieci al triplice fischio di Pro Dronero-Benarzole: il pubblico non si è sicuramente annoiato nel vedere la mirabolante vittoria degli uomini di Caridi per 6-4 sui narzolesi, in seguito a 90' di continui ribaltamenti in cui, specialmente nel primo tempo, non è mai emerso un vero domatore dell'incontro; o meglio, finché De Peralta non ha deciso di mettersi sotto la luce dei riflettori segnando una quadripletta. La squadra di Merlo parte forte e trova il vantaggio dopo nemmeno una decina di minuti; risultato rimesso in discussione...

