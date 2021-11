Vergiatese, Becerri guida la carica in vista della Varesina: «Ce la giocheremo a viso aperto per costringerli sulla difensiva».

La Vergiatese si appresta a tornare in campo dopo tre settimane di riposo forzato per via del Covid, che ha colpito Verbano e Gavirate costringendo al rinvio delle partite che erano in programma le ultime due domeniche. Il rientro sarà tutt'altro che morbido per i ragazzi di Paolo Crucitti che ospiteranno la Varesina, una delle favorite per la vittoria del campionato. Però non tutto il male viene per nuocere, dal momento che la squadra ha potuto sfruttare questo periodo per conoscere meglio le idee del nuovo tecnico e potrà tornare in campo con una marcia in più. Ne abbiamo parlato...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con