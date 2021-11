Alicese Orizzonti-Aygreville: botta e risposta Favre-Fiorenza, poi Mellano e i suoi in 11 contro 10 mancano il colpo del ko

Lo si può definire un’occasione persa per l’Alicese Orizzonti, l’1-1 interno contro l’Aygreville. In superiorità numerica per più di un tempo, la squadra di Marco Mellano non riesce a mettere la freccia sulla formazione valdostana ed anzi ringrazia il proprio portiere Malune, decisivo nel respingere un tentativo a distanza ravvicinata di Prola. C’è continuità di risultati, con 5 punti in 3 partite, ma l’occasione era davvero ghiotta per portare a casa punti-salvezza. Dalla parte opposta il giovane tecnico Matteo Pasteris ritrova una squadra a matrice ciglianese (il suo paese d'origine) e le mostra una grandissima ripresa giocando in 10 contro...

