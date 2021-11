Borgaro - La Pianese: l'attaccante è uno stato mentale, ci pensa Costa a finalizzare le azioni e blindare la vittoria

Davide Costa è alla terza rete stagionale e i suoi inserimenti sono sempre più decisivi nell'economia di gioco del Borgaro. A inizio stagione si diceva che a Cacciatore mancasse una punta di spessore per poter puntare al primo posto, uno che assicura un buon numero di gol a stagione, ora il Borgaro sta sbugiardando questa diceria. Lo sta facendo dimostrando che la via del gol si può trovare con i giusti concetti, con una buona occupazione degli spazi, in particolare per quanto riguarda l'area di rigore. Facendo questo anche un difensore può diventare un utile attaccante, oggi è toccato a...

