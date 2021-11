Ardor Lazzate, Roberto Bonazzi si dimette dopo la sconfitta con la Calvairate: col Verbano andrà in panchina il ds Proserpio

Terremoto in casa Ardor Lazzate, dove il tecnico Roberto Bonazzi ha rassegnato le dimissioni dopo la sconfitta subita ieri sul campo della Calvairate. Pare che la scelta dell'allenatore bergamasco sia stata dettata dal non aver gradito l'essere messo in discussione dalla società dopo gli ultimi risultati negativi, vicenda che risalirebbe alla scorsa settimana e quindi precedente al ko in terra milanese.

Bonazzi ha spiegato così la sua decisione: «I risultati non c'entrano niente con la mia scelta e nemmeno la squadra, con cui non c'è stato alcun problema. Semplicemente ho preferito così». A chiarire la situazione è il ds Marco Proserpio: «Martedì scorso la società ha voluto fare un confronto col mister perché la classifica non rispecchiava il potenziale della squadra. Lui non ha apprezzato perché riteneva fosse troppo presto per fare certe valutazioni».

La stagione dei gialloblù era partita il piede giusto, con dieci punti raccolti nelle prime cinque giornate di campionato e la squadra che sembrava in crescita. Poi un brusco rallentamento ed appena due pareggi conquistati nelle ultime quattro partite, a cui si somma l'eliminazione dalla Coppa per mano della Rhodense.

Mercoledì Berberi e compagni scenderanno di nuovo in campo per il recupero della settima giornata contro il Verbano. A guidare i brianzoli dalla panchina sarà direttamente il direttore sportivo Proserpio, così da evitare una decisione affrettata e trovare la soluzione migliore per il proseguo della stagione. Scelta che dimostra come le dimissioni di Bonazzi fossero tutt'altro che attese dalla dirigenza, che si è trovata spiazzata dall'addio dell'ex Seregno e Pro Patria.

Questo il comunicato del club: «L'A.C. Ardor Lazzate comunica che il tecnico della Prima Squadra Roberto Bonazzi ha rassegnato in data odierna le sue dimissioni. La Società ringrazia il mister per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune in campo professionale ed umano».