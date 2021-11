Ardor Lazzate-Verbano: Malvestio-Galli e i rossoneri volano al sesto posto, battuti i brianzoli troppo sterili ma anche sfortunati

Non smette più di stupire il giovane Verbano di Sergio Galeazzi, che passa meritatamente sul difficile campo dell'Ardor Lazzate grazie alle reti realizzate da Malvestio e Galli nel primo tempo. Nella seconda frazione i rossoneri hanno abbassato il baricentro per difendersi dal tentativo di forcing dei gialloblù che però ha prodotto poche occasioni, ad eccezione di una clamorosa traversa colpita al volo da Berberi. Con questi tre punti Malvestio e compagni si affacciano nell'alta classifica, portandosi a una sola partita di distanza dalla zona playoff. Sulla panchina brianzola va Marco Cesana che opta per un 4-4-1-1: Bozzato in porta; linea...

