Borgaro e Rivoli sono le prime due semifinaliste di coppa Eccellenza

Inizia l'ennesima due giorni dedicata alla coppa Eccellenza e la provincia di Torino non può che sorridere. Infatti passano alle semifinali Borgaro e Rivoli, uscite entrambe vincitrici nella doppia sfida rispettivamente contro Biellese e San Domenico Savio Asti.

Passaggio del turno sì, ma con sconfitta per i gialloblù di Beppe Cacciatore: al Righi di Borgaro vince la Biellese per 3-2, ma a passare sono i padroni di casa, in virtù della vittoria del La Marmora per 3-1 di due settimane fa. Una beffa per i bianconeri di Rizzo, che fino a pochi minuti dalla fine avevano in tasca i supplementari. Inizio folgorante dei lanieri, subito avanti di due gol tra il 15' e il 20' con Naamad e Latta, ma risponde pochi minuto dopo Simone Zullo, che accorcia le distante. Alla mezz'ora va ancora in gol la Biellese con la doppietta di Andrea Latta, risultato che appunto manderebbe Borgaro e bianconeri ai supplementari. Il risultato rimane stabile fino all'85', quando a metterci lo zampino è Davide Costa, che bissa la rete segnata domenica contro La Pianese. Un gol però che pesa molto di più, perché manda in semifinale il Borgaro, che guarderà da spettatore interessato il derby del lago di domani tra Stresa e Baveno.

Non si sono di certo risparmiate anche Rivoli e San Domenico Savio Asti, nella partita che ha visto vincere i gialloblù di Nisticò per 3-2 al Vavassori di Rivoli. In campo con la solita formazione giovanissima, gli astigiani hanno dato gran filo da torcere a Pinelli e soci, confermandosi formazione in grande crescita. Avanti la squadra di Cascino nei minuti finali di primo tempo con Alberto Dellagaren, risultato che però non sarebbe bastato ai gialloverdi per passare il turno. Nella ripresa però i padroni di casa infilano un uno-due micidiale con i propri pezzi da 90, ovvero Pinelli (su calcio di rigore) e Ricky Romani, entrato dalla panchina. Nonostante ciò il San Domenico riesce ancora a reagire e a pareggiare i conti con Lorenzo Simone (anche lui da calcio di rigore), ma a ristabilire nuovamente l'ordine ci pensa Mattia Noia, al secondo centro consecutivo in coppa dopo il gol dell'andata. Il Rivoli aspetterà così la vincente tra Benarzole e Alba Calcio, in campo domani sera al Saglietti di Mussotto d'Alba.

COPPA ECCELLENZA, RITORNO QUARTI DI FINALE

BORGARO - Biellese 2-3 (Andata: 3-1)

Reti (0-2; 1-2; 1-3; 2-3): 15' Naamad (Bi), 20' Latta (Bi), 23' Zullo (Bo), 30' Latta (Bi), 40' st Costa (Bo).

Stresa - Baveno GIOVEDI' H.20.30 (Andata: 1-0)

RIVOLI - SD Savio Asti 3-2 (Andata: 2-1)

Reti (0-1; 2-1; 2-2; 3-2): 38' Dellagaren (S), 16' st rig. Pinelli (R), 18' st Romani (R), 22' st rig. Simone (S), 34' st Noia (R).

Alba Calcio - Benarzole GIOVEDI' H.20.30 (Andata: 1-1)