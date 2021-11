Ardor Lazzate-Sestese: Pedrabissi e Dellavedova fanno volare Roncari, Berberi lo riprende regalando il primo punto a Mastrolonardo

La Sestese spreca una grande occasione per portarsi al secondo posto facendosi rimontare nel finale dall'Ardor Lazzate. La partita sembrava chiusa in favore dei biancazzurri grazie alla rete di Pedrabissi su rigore e alla doppietta di Dellavedova, ma i gialloblù non hanno mai mollato e hanno raggiunto il pareggio grazie a un grande Berberi, che in soli 8 minuti ha prima fornito l'assist a Corona e poi ha segnato i due gol che hanno regalato il primo punto ad Agostino Mastrolonardo, all'esordio sulla panchina brianzola. Roncari opta per il 4-2-3-1 col trio Colombo-Pedrabissi-Lombardo alle spalle di Dellavedova. I locali rispondono...

