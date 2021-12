Pavia, presentato Fiorito: «Bisogna guardare in faccia la realtà e lavorare per uscire da una situazione molto scomoda»

Il Pavia ha scelto Giuseppe Fiorito per provare a risalire la classifica, che al momento vede gli azzurri in una zona preoccupantemente arretrata. Il tredicesimo posto non rispecchia i valori di una squadra che però, dopo aver raccolto sette punti nelle prime tre giornate, ha accusato un pesante blackout conquistandone soltanto tre nelle successive otto. Una media da retrocessione che ha convinto la società ad allontanare il tecnico Omar Albertini, seconda vittima di una stagione negativa che in precedenza aveva portato alle dimissioni del direttore generale Ettore Menicucci. «Voglio ringraziare la società, con il presidente Nucera e il direttore Dieni...

