Girone A: la Rhodense in 10 batte la capolista, Varzi e Varesina falliscono l'aggancio in vetta, colpo del Verbano a Voghera

Imprese e rimpianti, così potrebbe essere intitolata l'undicesima giornata del Girone A di Eccellenza. Imprese come quella della Rhodense, che in 10 ha imposto la seconda sconfitta stagionale alla capolista Castanese, del Verbano, che ha espugnato il Parisi interrompendo la striscia di sei vittorie consecutive della Vogherese, e della Base 96, che ha schiantato il Pavia con un 3-0 senz'appello. Rimpianti come quelli di Varzi e Varesina, che hanno fallito l'aggancio alla vetta facendosi rimontare rispettivamente da Calvairate e Gavirate, della Sestese, che nell'ultimo quarto d'ora ha dilapidato a Lazzate un vantaggio di tre gol, e di Club Milano, ripreso...

