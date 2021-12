Mapello-Sestese: gialloblù dal cuore infinito, in 10 ribaltano il risultato con Sonzogni e Ghisalberti e conquistano un posto in finale

Epilogo incredibile per la prima semifinale di Coppa: la Sestese, quando sembrava avere ormai in mano la qualificazione grazie al vantaggio di Frigerio e alla superiorità numerica per l'espulsione del portiere Acerbis, si fa riprendere e scavalcare da un indomito Mapello che ribalta tutto con le reti di Sonzogni e Ghisalberti. A giocarsi la finale di Coppa Italia Lombardia saranno quindi i gialloblù, che ora devono solo attendere questa sera per sapere se il 6 gennaio affronteranno Ciliverghe o Forza e Costanza. Joelson dispone i suoi col 4-3-3: Acerbis tra i pali; linea difensiva composta da Corna, Capelli, Rota e Ruggeri;...

