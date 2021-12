Niente impresa per la Forza e Costanza, la finale sarà tutta gialloblù

La finale di Coppa Italia Lombardia Eccellenza sarà tutta a tinte gialloblù. Dopo il successo nel pomeriggio del Mapello, che rimonta la Sestese in 10 contro 11 e stacca il ticket grazie ai gol siglati nel match d'andata, anche il Ciliverghe si guadagna il pass per l'ultimo atto, che andrà in scena giovedì 6 gennaio 2022.

La formazione di Volpi si presenta in casa della Forza e Costanza forte del 5-2 rifilato ai bianconeri nel match d'andata, ma non lascia nemmeno le briciole agli avversari, chiudendo il primo tempo già sul 2-0. Pasotti la sblocca al 35', mentre Ait Bakrim raddoppia sei minuti più tardi, ripetendosi poi al 20' della seconda frazione di gioco per il definitivo tris gialloblù. Un successo netto, che manda già un forte segnale al Mapello in vista di gennaio.