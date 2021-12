Alicese Orizzonti-La Pianese: Mellano cala il settebello, Fiorenza il vero mattatore

Con una prestazione corale davvero importante l'Alicese Orizzonti si sbarazza de La Pianese in maniera roboante. Molti errori sotto porta nel primo tempo per la squadra di Marco Mellano, mentre nella ripresa è riuscito quasi tutto bene. L’attaccante Fiorenza il mattatore tra gol e assist. Ora la salvezza diretta non è più un tabù. Momento più che negativo invece per il team di Davide Gamba. Nella ripresa la squadra si è letteralmente sciolta e ha incassato 6 gol. La partenza del portiere Tunno verso Bra (Serie D) non può certo giustificare uno scivolone del genere. A questo punto è fondato...

