Benarzole-Castellazzo Bormida: un pareggio che si decide tutto nella ripresa, a De Souza risponde Francesco Viscomi

Un 1-1 che non accontenta in particolare né Benarzole né Castelazzo Bormida: per i padroni di casa, sarebbe stata l'occasione di portasi a quota 16 e uscire dalla zona playout, per gli ospiti, invece, sarebbe stata l'opportunità di agganciare proprio i biancorossi e allungare ulteriormente dall'Atletico Torino (ultimo in classifica). Anche se non appaga pienamente Nobili e soprattutto Merlo, il pareggio è il risultato più corretto per quanto visto in campo, a causa dell'elevata percentuale di errori non indotti che ha accompagnato tutti i 90': dopo la prima frazione di gioco, infatti, si respirava una pesante aria di pareggio, con...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con