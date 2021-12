Vogherese, tolto un altro punto per un ritardo nei pagamenti di Molluso e Beretta; il presidente Cavaliere sbotta: «È una porcata»

Con la squadra costretta a prendersi due turni di riposo, per via della nevicata che ha reso impraticabile il terreno di gioco del Parisi e ha costretto al rinvio delle partite con Club Milano e Sestese, a tenere banco in casa Vogherese è la sanzione inflitta al club dal Tribunale Federale Territoriale del Crl e pubblicata sul comunicato diffuso ieri: tre mesi di inibizione per il presidente Oreste Cavaliere e un punto di penalità alla squadra da scontarsi nel primo campionato utile di appartenenza, che si va a sommare a quello già comminato lo scorso giugno. Gabrielli e compagni scendono...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con