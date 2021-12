Rhodense-Pavia: Cirigliano entra dalla panchina e risponde a Di Lernia, Raspelli e Fiorito si spartiscono la posta in palio

Partita dai due volti quella che va in scena al Valter Vinciguerra di Lucernate. Dopo un primo tempo soporifero, il vantaggio della Rhodense siglato da Di Lernia accende la contesa. Nel finale arriva il pareggio del Pavia col neoentrato Cirigliano, che poco dopo sfiora il vantaggio ma si vede negare la doppietta da un grande riflesso di Mantovani. Le squadre si spartiscono quindi un punto a testa, utile a muovere la classifica ma che non cambia lo scenario per nessuna delle due contendenti, imbrigliate nella lotta per non retrocedere. Entrambi gli allenatori devono fare i conti con un forfeit dell'ultimo...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con