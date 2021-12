L'Alba Calcio di Telesca pesca un rinforzo dalla D: Michele Cinquemani

Dopo il recente annuncio di Medda dal Fossano le mosse dell'Alba Calcio e del tandem del mercato Christian Sobrero - Roberto Zunino non terminano qui. I langaroli gettano il proprio sguardo ancora una volta in Serie D, per fornire a Salvatore Telesca un altro fuoriquota utilissimo per le ambizioni albesi: si tratta di Michele Cinquemani, difensore classe 2001.

Siciliano di nascita, Cinquemani ha giocato nei campionati giovanili con maglie prestigiose del sud, tra cui Messina, Catanzaro e Trapani, prima di avventurarsi per la prima volta al nord. A mettere le mani sul cartellino del terzino ventenne è stato il Bra in Serie D, che ha dato fiducia a Michele schierandolo in 8 occasioni, di cui 7 da titolare. Un buon bottino di esperienza, che può diventare più grande in Eccellenza, a pochi chilometri da Bra: Telesca sta dando tanta fiducia a questi giovani di qualità, a cui l'Alba Calcio si sta affidando da inizio anno. Per ora tutti gli innesti arrivati dalla D hanno portato bene e Cinquemani segue la linea tracciata dalla dirigenza langarola: un nuovo 2001 pronto a dare tutto per la causa albese.