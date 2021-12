Dufour Varallo attivissima sul mercato: altri tre innesti per Stefano Cesano

Dopo aver chiuso il 2021 calcistico nel miglior modo possibile con la vittoria nello scontro diretto contro il Borgovercelli la Dufour Varallo di Stefano Cesano si rimbocca le maniche anche sul mercato, per rafforzare la rosa in vista della rincorsa salvezza. Gli ultimi annunci riguardano due classe 2002, il portiere Andrea Xausa e il centrocampista Tommaso Modena, a cui si aggiunge il classe 1996 Mateo Cassini.

Xausa arriva dai cugini valsesiani del Borgosesia, che cedono un ragazzo promettente per raccogliere un po' di esperienza importante tra i pali. Andrea, che quest'anno in Serie D non aveva ancora esordito, farà coppia con l'altro portiere 2002 neroverde, Cristian Carminati, in una sana competizione che farà bene ad entrambi per crescere e migliorarsi.

Modena invece condivide con Carminati lo stesso identico percorso: partito dalle giovanili del Borgosesia ed esplosi con la maglia dell'Accademia Borgomanero. Tommaso in questa stagione ha collezionato un discreto numero di presenze (9 in campionato), ma non sempre da titolare e con un minutaggio raramente completo per tutti i 90'. Ecco quindi un'occasione ghiottissima per essere protagonista: nel centrocampo della Dufour uno con le sue qualità può tornare utile, oltre ad essere un jolly importante vista la giovanissima età.

Cassini è sicuramente il volto più nuovo tra i tre. Difensore centrale argentino, Mateo arriva dal Toma Maglie, club della provincia di Lecce militante nell'Eccellenza pugliese. Cassini si può definire un ragazzo dalla grandissima esperienza, visto che ha militato anche nelle categorie dilettantistiche del Lazio (con il Gaeta, l'Arce e l'Itri Calcio) prima di approdare in Puglia. Adesso la prima avventura al nord, dove farà valere tutta l'esperienza maturata nelle altre regioni.