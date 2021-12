LG Trino, il dopo-Gioia coincide con il pre-Gioia: riecco Andrea Caricato

«Ancora tu? Ma non dovevamo vederci più?». Lucio Battisti era stato buon profeta anche per quanto riguarda il caso del LG Trino, che da poche ore ha richiamato Andrea Caricato in panchina. Lunedì le dimissioni di Roberto Gioia dopo la brutta sconfitta in casa dell'Alicese Orizzonti (da 0-1 a 2-1 nei minuti finali ed in 11 contro 10) e poco dopo la chiamata dell'allenatore chivassese che mancava dai palcoscenici del calcio dilettantistico piemontese proprio dall'esperienza trinese. Caricato tra l'altro fu esonerato all'inizio del febbraio 2019 dal LG Trino proprio in favore di Gioia, di cui ora curiosamente prende il posto, dopo aver ottenuto 5 punti in 3 partite. Non facile la situazione che trova il neo tecnico: una squadra piuttosto demotivata, con buoni giocatori, ma che forse necessita di trovare ancora il giusto equilibrio. Anche perchè in organico da poco c'è l'esperto attaccante Gambino, prima punta che era mancata in questo girone di andata. Sul tempo a disposizione per lavorare in questa pausa incombe anche la partita non giocata contro la Biellese: non appena verrà ufficializzato dalla giustizia sportiva il «niet» al reclamo bianconero per vincere la partita dello scorso 12 dicembre a tavolino, dovrà essere ricalendarizzato il match e questo con ogni probabilità avverà prima del 9 gennaio.