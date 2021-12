L'Eccellenza riparte come da calendario, dalla Promozione in giù slitta tutto di tre settimane per i recuperi

Il girone di ritorno della maggior parte dei Dilettanti non ripartirà come da calendario. Unica eccezione l'Eccellenza, che, vista l'ufficialità delle date degli spareggi tra le seconde classificate, si vede aggiungere al turno del 6 gennaio altri due infrasettimanali, quelli del 26/01 e del 09/02, nonostante i 26 recuperi da riprogrammare e la finale di Coppa Italia (che si terrà al Tullio Saleri di Lumezzane), mentre dalla Promozione in giù il girone di ritorno slitta di tre settimane, con i prime due turni spostati in coda al campionato e tre giornate impiegate per completare l'andata. Oltre alle già note date del 5 e 6 gennaio, si aggiungono dunque le domeniche del 9 e del 16 per chi ha rispettivamente due e tre gare in arretrato. Stessa sorte, ma di sabato, per quanto riguarda l'Under 19 Fascia A e Fascia B, dove, però, le partite da recuperare sono al momento solo una decina. Provando a incrociare recuperi già definiti e alcuni ancora da ufficializzare, ecco quale potrebbe essere il calendario di gennaio dei vari gironi.

ECCELLENZA

GIRONE A

5-6/01/2022

Varzi-Pavia (mercoledì 5)

Accademia Pavese-Varesina (giovedì 6)

Calvairate-Castanese

Gavirate-Vergiatese

Vogherese-Sestese

09/01/2022 - 23/01/2022 Prima, Seconda e Terza Giornata Ritorno



26/01/2022

Gavirate-Settimo Milanese (da definire)

Pavia-Ardor Lazzate

Varesina-Base 96 (da definire)

Vogherese-Club Milano

09/02/2022

Gavirate-Rhodense (da definire)

Settimo Milanese-Varesina (da definire)

GIRONE B

A differenza del Girone A, dove i tre slot individuati dal CRL basterebbero per risolvere il problema dei recuperi, nel gruppo B il numero maggiore di sfide saltate e l'impegno di Coppa Italia del Mapello potrebbe causare una reazione a catena. Senza variazioni nei match già in programma per il 6 gennaio, al momento quello tra RC Codogno e Sancolombano risulterebbe in eccesso. I barasini, così come i lodigiani, devono disputare tre partite, ma al momento non potrebbero scendere in campo giovedì 6 visti gli impegni delle squadre da affrontare, ovvero Mapello (Coppa Italia), Lemine Almenno (recupero con il Sant'Angelo) e appunto RC Codogno (recupero con l'AlbinoGandino). La soluzione potrebbe essere quella di far disputare il match tra Curti ed El Sheikh il 6 gennaio, facendo slittare l'impegno dei lodigiani con l'AlbinoGandino al 9 febbraio, oppure, inserire un altro giorno tra la prima e la terza giornata del ritorno in cui disputare il confronto tra Codogno e azulgrana.

5-6/01/2022

Castelleone-Zingonia Verdellino

Lemine Almenno-Sant'Angelo

RC Codogno-AlbinoGandino

Mariano-Speranza Agrate

Coppa Italia Mapello-Ciliverghe

09/01/2022 - 23/01/2022 Prima, Seconda e Terza Giornata Ritorno

26/01/2022

Mapello-Sancolombano (da definire)

Pontelambrese-Mariano (da definire)

Sant'Angelo-RC Codogno (da definire)

Luisiana-AlbinoGandino (da definire)

09/02/2022

Offanenghese-Mapello (da definire)

Sancolombano-Lemine Almenno (da definire)

Castelleone-Sant'Angelo (da definire)

Manara-Mariano (da definire)

RC Codogno-Sancolombano (da definire)

SPAREGGIO ECCELLENZA

Guardando più in là nel calendario d'Eccellenza, la LND ha riportato abbinamenti e date degli spareggi tra le seconde classificate nei rispettivi campionati. 28 società che si giocheranno 7 posti in Serie D in due turni, entrambi di andata e ritorno in programma il 22-29 maggio 2022 e 5-12 giugno 2022. Le lombarde dei gironi C e B si affronteranno per prime, mentre quella del gruppo A dovrà fronteggiare un avversario proveniente dal Friuli Venezia Giulia. Le due vincitrici si affronteranno poi nell'ultimo turno, per il quale «è stabilito che disputerà la prima gara in trasferta la squadra che ha disputato nel turno precedente la prima partita in casa e viceversa; qualora entrambe le formazioni risultassero nella stessa condizione si procederà con il sorteggio». Per quanto riguarda il regolamento dei match, infine, la Lnd ha reso noto che: «Si qualificherà per il turno successo la squadra che nei due incontri avrà ottenuto il punteggio maggiore. In caso di parità passa il turno il sodalizio che ha segnato più reti nel corso delle due partite. In caso di pareggio nelle reti segnate si qualifica la squadra che ha realizzato più gol in trasferta. Se persiste l’equilibrio saranno i tempi supplementari a sancire la squadra qualificata e in caso di ulteriore parità saranno calciati i tiri di rigore».

PROMOZIONE

GIRONE A

In gruppo colpito in blocco "solo" nella 13esima e nella 15esima giornata, l'unica squadra che vivrà un gennaio ricco di sfide è l'Aurora CMC, chiamata al triplice recupero. Per tutte le altre squadre il primo turno è già stato stabilito per il 6 gennaio, mentre il secondo potrebbe tenersi o subito dopo, il 9, oppure il 16, idealmente data migliore per evitare di giocare due partite nell'arco di tre giorni e restare fermi per due settimane.

06/01/2022

Aurora CMC-Meda

Besnatese-Castello Cantù

Cas-Accademia Inveruno

Gallarate-Universal

Valle Olona-Morazzone

Villa Cassano-Solbiatese

09/01/2022

Solbiatese-Aurora CMC (da definire)

16/01/2022

Aurora CMC-Castello Cantù (da definire)

Gallarate-Cas (da definire)

Lentatese-Accademia Inveruno (da definire)

Meda-FBC Saronno (da definire)

Universal-Besnatese (da definire)

Villa Cassano-Solese (da definire)

23/01/2022 Terza Giornata Ritorno

GIRONE B

06/01/2022

Arcadia Dolzago-Vibe Ronchese

Aurora Olgiate-Lissone

Muggiò-Cob 91 (0-1)

Nuova Sondrio-Concorezzese

Olimpiagrenta-Casati Arcore

09/01/2022 oppure 16/01/2022

Arcadia Dolzago-Barzago (da definire)

23/01/2022 Terza Giornata Ritorno

GIRONE E

06/01/2022

Atletico CVS-Senna Gloria

Club Milanese-Settalese

Casalpusterlengo-Paullese

Soresinese-Soncinese (da definire)

09/01/2022

Senna Gloria-Casalpusterlengo (da definire)

Atletico CVS-Romanengo (da definire)

16/01/2022

Tribiano-Casalpusterlengo (da definire)

Senna Gloria-Bresso (da definire)

23/01/2022 Terza Giornata Ritorno

GIRONE F

06/01/2022

Alagna-Sedriano

Bressana-Città di Vigevano

Garlasco-Robbio

Viscontea-Assago

Vistarino-Accademia Vittuone

09/01/2022

Città di Vigevano-Vighignolo (da definire)

Garlasco-Vistarino (da definire)

Locate-Accademia Vittuone (da definire)

16/01/2022

Robbio-Locate (da definire)

Vistarino-Città di Vigevano (da definire)

23/01/2022 Terza Giornata Ritorno

PRIMA CATEGORIA

Girone D: Bellusco-La Dominante (da definire).

Girone N: Cinisellese-Baranzatese (da definire).

UNDER 19

Fascia A: AlbinoGandino-Manara (da definire), Locate-Casalpusterlengo (da definire).

Fascia B: Casteggio-Viscontea (29/12), Porlezzese-Rovellasca (29/12), Casarile-Real Melegnano (06/01), Vibe Ronchese-Pro Lissone (da definire), Magenta-Settimo Milanese (da definire), Bressana-Città di Vigevano (da definire), Montanaso-Luisiana (da definire), Luisago Portichetto-Faloppiese (da definire), Vibe Ronchese-Ars Rovagnate (da definire), Pro Palazzolo-Colognese (da definire).