Girone A: i numeri parlano chiaro, Petar Rankovic è il miglior giocatore del girone d'andata

Stefano Gibellini? Oltjan Berberi? Claudio Poesio? No! Per noi l'Mvp del girone di andata è Petar Rankovic. 5 reti in 10 presenze - di cui l’ultima utile solo per le statistiche visto che la sua partita è durata meno di dieci minuti, prima che un infortunio l’ha costretto a lasciare il campo -, un gol ogni 158 minuti, media voto di 7, la più alta dell’intero girone. Questi sono solo alcuni dei numeri, consultabili dagli abbonati sulla nostra app, che descrivono lo straordinario girone d’andata disputato dal trequartista, la cui importanza per il Club Milano è spiegata ancor meglio da...

