Acqui, l'assalto alla Serie D porta un nome ben definito: Marc Lewandowski

Due mosse in uscita da Saluzzo, due colpi importanti in entrata per il girone B di Eccellenza. Nell'ultimo giorno di mercato esplodono le ultime trattative e non possono che esserci nomi scoppiettanti. Uno su tutti spicca: Marc Lewandowski passa dal Saluzzo all'Acqui di Arturo Merlo.

Non c'è bisogno di tante presentazioni per Lewandowski. Attaccante classe 1989, Marc arriva da due esperienze in Serie D nelle ultime due stagioni, prima con la maglia del Casale e poi con quella del Saluzzo. Con la casacca dei marchionali ha iniziato l'annata 2021/22, mettendo a referto 12 presenze e 3 gol (doppietta contro la Caronnese e gol contro la Lavagnese). Ma come spesso ha abituato gli appassionati della categoria Lewandowski ama le sfide e l'ultima corrisponde a quella dell'Acqui di Arturo Merlo, che stava cercando proprio un attaccante versatile per sostituire il partente Simone Ivaldi. L'attaccante torna quindi in Eccellenza, pronto ad andare a caccia dell'ennesima promozione in Serie D da protagonista.

Oltre a Lewandowski il Saluzzo ha ceduto un altro attaccante, ovvero il classe 2000 Francesco Gerthoux. Dopo 12 presenze raccolte in granata (6 da titolare, 6 da subentrato) il ventunenne, che non è riuscito a pungere in fase realizzativa (nessun gol segnato) prova a scendere di categoria per dare il suo contributo alla causa di Fabio Nisticò, in una piazza che ha come obiettivo minimo i playoff. Si tratta anche in questo caso di una sfida interessante, visto che Gerthoux avrà sicuramente maggiore spazio insieme ai già tanti elementi di qualità presenti in gialloblù.