Benarzole, saltata la panchina di Alberto Merlo. Al suo posto Francesco Perlo

Una panchina che scricchiolava già da tempo e che adesso è ufficialmente saltata. L'era di Alberto Merlo sulla panchina della Benarzole è ufficialmente finita: l'ex tecnico del Castellazzo è stato esonerato dalla società del presidente Costamagna. Una stagione non propriamente felice per i cuneesi, che nelle 16 partite giocate nel girone d'andata hanno solamente raccolto 14 punti, frutto di 3 vittorie 5 pareggi e 8 sconfitte. Uno score troppo basso per una società ambiziosa, che non ha mai nascosto di poter puntare quantomeno nella parte sinistra della classifica, grazie anche ad elementi in rosa importanti come Castagna, Porcaro e De Souza. Termina quindi dopo 2 anni e un mese l'avventura di Merlo a Narzole: il tecnico era subentrato nel novembre 2019 a Sebastian Ghisolfi, riuscendo parzialmente a risollevare la squadra prima dello stop definitivo causa pandemia.

Al posto di Merlo un volto noto nel girone B, che dopo pochi mesi di assenza torna a giocarsi le sue carte: si tratta di Francesco Perlo, che dopo l'avventura all'Albese terminata non nel migliore dei modi lo scorso giugno (un misero sesto posto nel girone B dell'Eccellenza 2.0) ha abbracciato un'avventura non proprio facile, ma comunque stimolante. Per Perlo si tratta di un graditissimo ritorno, dopo che guidò la Benarzole nella meravigliosa stagione 2018/19, terminata con il quarto posto nel girone B, una delle migliori stagioni della storia biancorossa.

La rivoluzione non è solo in panchina, perché molti dei giocatori della rosa di Alberto Merlo lasceranno i biancorossi. Sono infatti in uscita i difensori Lorenzo Brondino, Sebastiano Molinari e Christian Ventre; i centrocampisti Federico Cavanna, Daniele Gai e Ermanno Meti e gli attaccanti Luigi Bresciani, Amerigo Castagna e Andrea Rrotani. In entrata saranno calciatori della Benarzole i vari Luca Begolo (dal LG Trino), Rigoberto Capitao (dal Bisalta), Joao Pedro (dal Tre Valli) e Luca Tamburello, oltre ai già annunciati Federico Chiappino e Alberto Petracca, che hanno già esordito con la nuova maglia. Una nuova era è pronta ad iniziare a Narzole.