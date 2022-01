Chisola, mossa per lottare con convinzione per la Serie D: Maikol Negro

Il modo migliore per iniziare il 2022. Nelle ultime ore dell'anno ormai passato il Chisola si è mosso per rinforzare il parco attaccanti a disposizione di Marcello Meloni. Dopo l'addio di Davide Bordone (passato alla Torinese) i vinovesi hanno piazzato un colpo importante e di esperienza per puntare alle primissime posizioni del girone B di Eccellenza.

Arriva in via del Castello Maikol Negro, ala sinistra classe 1988. Originario di Lecce, Negro ha iniziato nelle giovanili del Toro, prima di iniziare a girovagare per tutta l'Italia tra Serie C, Serie D e un pizzico di Serie B. Tante piazze importanti viste nel corso della carriera, tra Salernitana, Nocerina, Benevento, Casertana e Matera, fino alle ultime avventure al Casarano e all'Ambrosiana (girone C di Serie D). La chiamata del Direttore Nunzio Lazzaro e la trattativa portata avanti dal presidente Luca Atzori hanno fatto il resto: adesso Marcello Meloni potrà contare su un elemento in più che, come Luca Sardo a settembre, può portare un ulteriore level up qualitativo e di gestione dei momenti complicati della stagione.