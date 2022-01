Borgaro-Alba Calcio: la fotogallery della partita a cura di Antonio Cunazza

Il giorno più bello della carriera di molti, il giorno più bello della storia della società. L'Alba Calcio alza nel cielo di Vinovo la coppa Eccellenza 2021/22, al termine di una gran partita giocata contro il Borgaro di Beppe Cacciatore e vinta 3-1 ai supplementari. La stagione dei biancocrociati di Salvatore Telesca ha già preso una svolta incredibile dopo questa vittoria e per la ripresa dei campionati i langaroli giocheranno con una carica in più che può essere decisiva per la corsa ai playoff. Le emozioni della partita raccontate dagli scatti di Antonio Cunazza....