Alba Calcio, un colpo a sorpresa per il centrocampo di Salvatore Telesca: Gianfranco Rondinelli

I colpi che non ti aspetti sono sempre quelli più belli. Dopo un girone d'andata con i fiocchi e una Coppa Eccellenza in bacheca l'Alba Calcio ha messo la ciliegina sulla torta in attesa del rientro in campo fissato per domenica 23 in casa del Pinerolo. Con una trattativa portata avanti in sordina dalla dirigenza langarola i biancocrociati hanno ufficializzato l'innesto di Gianfranco Rondinelli, centrocampista classe 1989, originario di Catanzaro.

Cresciuto nel settore giovanile della Vigor Lamezia, Rondinelli ha giocato in parecchie piazze del centro e sud Italia, vestendo tra le tante le casacche di Terracina, Spoleto, Santarcangelo e Capo Rizzuto. L'ultima avventura, passata con la maglia del Rende (società calabra militante nel girone I di Serie D) è durata solamente 6 mesi, lasciando la società biancorossa al quindicesimo posto. Lo spostamento dal sud al nord è dovuto però a questioni lavorative e il fiuto della dirigenza dell'Alba Calcio è stato anche questa volta lungo: prima che qualche società di Serie D potesse contattare il centrocampista i biancocrociati hanno fatto il passo decisivo prima di tutti, mettendo sotto contratto un autentico colpo da novanta.

Il lavoro difficile ce l'avrà adesso Telesca, che dovrà inserire Rondinelli all'interno del centrocampo dell'Alba Calcio. Probabilmente vedremo una staffetta tra i vari Ozara, Cena, Dieye e Galasso per far giocare il nuovo arrivato, che molto probabilmente si prenderà un posto da titolare in mezzo al campo. Lui che nasce centrocampista centrale può anche fare all'occorrenza l'esterno destro e la mezzala destra, rendendolo duttile all'interno degli schemi dello stesso Telesca. Cresce quindi la curiosità per vedere all'opera il nuovo innesto made in sud dell'Alba Calcio.