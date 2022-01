Eccellenza, l'Offanenghese vince il reclamo: omologato l'1-0 sulla Cisanese

L'Offanenghese conquista punti anche lontano dal terreno di gioco. A distanza di tre mesi dal match con la Cisanese, vinto 1-0 con gol di Panigada, e dopo essersi vista ribaltare l'esito del campo con una sconfitta a tavolino per il ricorso vinto dai bergamaschi riguardo l'irregolare tesseramento di Mario Scietti, i giallorossi possono ora riabbracciare quei 3 punti visti sfumare lo scorso 26 novembre. La Corte d'Appello Federale ha infatti ribaltato la decisione del Tribunale Federale Nazionale – sez. tesseramenti, dichiarando valido il tesseramento del classe 1989 e «rilevando che la rappresentazione plastica dell’errore scusabile in cui essa (reclamante: U.S. Offanenghese A.S.D.) è incorsa e che ha dato luogo, a giudizio del Collegio, ad una mera irregolarità sanabile (ed effettivamente sanata, si aggiunge, con effetto retroattivo), si rinviene proprio nell’atto dell’Ufficio tesseramento del 18.10.2021, laddove viene giustificata la condotta della U.S. Offanenghese per aver trovato “libero” il calciatore nel sistema “in quanto esisteva una matricola con omesso il secondo nome».

Una decisione che sembra mettere una pietra sulla questione, anche se teoricamente la Cisanese potrebbe ancora appellarsi al CONI. Al momento, comunque, la classifica subisce due importanti variazioni: da una parte la formazione di Lucchi Tuelli aumenta il proprio vantaggio in vetta ai danni di Sant'Angelo e Lemine Almenno, staccandoli di 5 punti che i barasini possono ancora ridurre a 2 vista l'ultima partita da recuperare; dall'altra i ragazzi di Sala scivolano in coda al quinto posto, prima di oggi difeso in solitaria a quota 27 punti e ora occupato insieme ad altre cinque squadre, di cui soltanto la Vertovese ha disputato 17 gare come i bergamaschi, mentre tutte le altre ne hanno dall'una alle tre (il Codogno) da recuperare.

Di seguito il comunicato completo del Comitato Regionale Lombardia sulla vicenda:

«La società U.S. OFFANENGHESE 1933 A.S.D. ha proposto reclamo in proprio avverso la decisione del G.S. che le ha comminato la sanzione sportiva della perdita della gara del 17.10.2021 disputata contro la società U.S. CISANESE, con il punteggio di 0-3 a favore di quest’ultima, e l’ammenda di Euro 150,00, nonché l’inibizione di mesi uno, fino al 23.12.2021, al proprio dirigente accompagnatore, sig. Mauro Vailati; il tutto per aver, nella predetta gara, schierato il calciatore Mario Scietti, il quale non aveva tuttavia titolo di parteciparvi, non essendo valido il suo tesseramento. La decisione adottata dal G.S. era diretta conseguenza della pronuncia del Tribunale Federale Nazionale – sez. tesseramenti, interpellata dallo stesso giudice sportivo, che aveva statuito l’invalidità del tesseramento per la società U.S. Offanenghese del 13 agosto 2021 con n. di matricola 3971041. Nel proprio reclamo, l’U.S. Offanenghese chiedeva l’annullamento di tutte le sanzioni inflitte alla stessa ed al dirigente accompagnatore dal G.S., e motivava la propria pretesa sostenendo che la società aveva operato regolarmente e che non sussisteva dunque un doppio tesseramento del calciatore Scietti, e che, in ogni caso, l’anomalia era stata sanata dal competente ufficio tesseramento con effetto retroattivo al 13 agosto 2021. All’udienza davanti a questa Corte, la reclamante, insistendo nell’accoglimento delle richieste formulate in atti, riferiva che la Corte d’Appello Federale aveva dichiarato la validità del tesseramento in riforma della decisione di primo grado del TFN- sez. tesseramenti, come da dispositivo del 15.12.2021, sulla quale si fondava la decisione del G.S. Per contro, la società U.S. Cisanese, riportandosi integralmente alla propria memoria, alla predetta udienza, insisteva per il rigetto del reclamo dell’U.S. Offanenghese e chiedeva la conferma della decisione del G.S.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva.

1. Il reclamo è fondato e va dunque accolto.

2. Quanto alla posizione del calciatore Mario Scietti, sulla quale si fonda la decisione del G.S., non può prescindersi dal richiamare la decisione della Corte d’Appello Federale – IV sezione – n. 0046/CFA-2021- 2022 del 22.12.2021 – Registro procedimenti n. 0058/CFA/2021-2022 – chiamata a decidere in ordine alla validità del tesseramento di quest’ultimo ed in riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, n. 0020/TFNST-2021 – 2022 del 16.11.2021.

3. La Corte d’Appello Federale ha dichiarato la validità del tesseramento del calciatore Mario Scietti per la U.S. Offanenghese A.S.D., per la stagione sportiva 2021/2022, rilevando che “la rappresentazione plastica dell’errore scusabile in cui essa (reclamante: U.S. Offanenghese A.S.D.) è incorsa e che ha dato luogo, a giudizio del Collegio, ad una mera irregolarità sanabile (ed effettivamente sanata, si aggiunge, con effetto retroattivo), si rinviene proprio nell’atto dell’Ufficio tesseramento del 18.10.2021, laddove viene giustificata la condotta della U.S. Offanenghese per aver trovato “libero” il calciatore nel sistema “in quanto esisteva una matricola con omesso il secondo nome”.

4. La Corte d’Appello Federale, sulla base delle risultanze processuali e documentali ha statuito che la vicenda debba essere inquadrata alla stregua di una “mera irregolarità formale, inidonea ad intaccare sul piano sostanziale le esigenze di regolarità competitiva presidiate dalla disposizione di cui all’art. 40, comma 4, delle NOIF”.

5. In ragione dell’accoglimento del presente reclamo, la decisione del G.S. va dunque riformata.

Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riforma la decisione adottata dal G.S. con C.U. n. 32 del 25.11.2021 e revoca tutte le sanzioni comminate all’U.S. Offanenghese A.S.D. ed al proprio dirigente accompagnatore, sig. Mauro Vailati ed omologa il risultato ottenuto sul campo, ASD OFFANENGHESE 1933 / U.S. CISANESE A.S.D. 1 – 0».