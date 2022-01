Sant'Angelo, il messaggio del vicepresidente Gaeli: «Il Chiesa è una latrina a cielo aperto»

«Il Chiesa è una latrina a cielo aperto». È con parole forti, ma piene di rammarico, che il vicepresidente Luca Gaeli commenta le condizioni dello storico stadio del Sant'Angelo, a un passo dalla decisione di lasciare la propria casa. Dopo anni di tira e molla con l'Amministrazione Comunale, il cui ultimo atto risale a fine maggio 2021 con la chiusura dei settori popolari e ospiti per inagibilità, il club rossonero tramite un comunicato ha infatti reso noto di star «valutando la possibilità di riconsegnare le chiavi dello stadio al Sindaco e di spostare la sede delle partite casalinghe della prima squadra in un altro impianto sportivo esterno alla città» dato che «purtroppo non intravediamo la volontà di risolvere questa situazione», come spiega il vicepresidente barasino.

Parte delle strutture dichiarate inagibili

«Evidentemente ci sono altre priorità in cui non vogliamo entrare nel merito, - continua il vicepresidente dei rossoneri - ma abbiamo compreso in questo lasso di tempo che non c'è la volontà di intervenire seriamente in una vicenda che è diventata ingestibile sia a livello di costi che di fattibilità. Ne prendiamo atto con grandissimo rammarico e con grande tristezza perché è un stadio intriso di storia, che porta un nome di cui si dovrebbe avere grande rispetto, e la più grande mancanza di sensibilità è una struttura in queste condizioni, che sporca il nome di un grande presidente, in grado di dare lustro al Sant'Angelo in tutta Italia facendo vivere alla città il calcio vero. Il Carlo Chiesa è una latrina a cielo aperto, purtroppo. Lo dico con rammarico perché è la nostra casa, ma c'è un terreno di gioco in condizioni irricevibili e tre quarti di stadio chiusi per un'inagibilità acclarata anche da un recente check del comune. Noi non abbiamo interessi imprenditoriali a Sant'Angelo, la nostra è una pura fazione che al momento viene trattata come una pezza da piedi».

Le condizioni dei bagni dello stadio Carlo Chiesa

Parole che non si fermano alla sola situazione dello stadio. «C'è un grande rammarico per questa situazione e anche per delle mancate parole spese nei confronti del settore giovanile, - spiega il vicepresidente Gaeli - che dovrebbe essere tenuto in considerazione perchè impegna 180/190 giovani, di cui la maggior parte dei ragazzi di Sant'Angelo».

Un riferimento presente anche nel comunicato della società rossonera, riportato di seguito:

«A.S.D. Sant’Angelo 1907 comunica che nonostante i ripetuti tavoli istituzionali, alla presenza dei rappresentanti dell’ Amministrazione Comunale e dei dirigenti della società, sono venute meno le intese raggiunte circa l’annosa questione riguardante lo stadio “Carlo Chiesa”. Al momento non esistono le condizioni minime per proseguire un dialogo fattivo con l’ Amministrazione Comunale per cercare di porre rimedio ad una situazione di estrema precarietà in cui versa, purtroppo da parecchi anni, lo stadio cittadino. A fronte di contributi economici non pervenuti, peraltro destinati al settore giovanile, ed al mancato rispetto di quanto comunicato in sede di riunione il Consiglio di Amministrazione della società sta valutando la possibilità di riconsegnare le chiavi dello stadio al Sindaco e di spostare la sede delle partite casalinghe della prima squadra in un altro impianto sportivo esterno alla città».