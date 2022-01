Moracchiato e Bosco guidano la furia Pinerolese che si abbatte su un timido Alba Calcio

Allo stadio Luigi Barbieri di Pinerolo va in scena una match dal sapore di alta classifica. A fronteggiarsi per non perdere il treno play-off sono i padroni di casa del Pinerolo e l’Alba Calcio. Il tecnico Rignanese dei biancoblù si affida al 4-4-2, che vede Cammarota in porta, capitan Moracchiato e Tonini come centrali supportati da Campagna e Manuali laterali bassi; ad agire in mediana Maio e Barbaro con Lupo e Bosco esterni; coppia pesante composta da Micelotta e De Ricci. “Formazione che vince non si cambia” è il motto del tecnico ospite Telesca, giunto alla sfida da una striscia...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con