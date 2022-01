Contatto Cavaliere-Menicucci, svolta in casa Vogherese?

La notizia è di quelle che non ti aspetti: Oreste Cavaliere, presidente della Vogherese, ed Ettore Menicucci, ex direttore generale del Pavia, a pranzo insieme per definire l'ingresso del dirigente nel club rossonero. Si profila quindi una nuova avventura all'orizzonte per Menicucci, pronto a rimettersi in gioco dopo l'epilogo infalice della sua esperienza al Fortunati.

Secondo le indiscrezioni, in questi giorni l'ex direttore generale azzurro dovrebbe rassegnare le dimissioni dalla società del presidente Nucera per poi accasarsi in casa degli "odiati" rivali a partire dal primo febbraio. Momentaneamente il ruolo dovrebbe essere quello di responsabile dell'area marketing ed eventi, per poi iniziare ad occuparsi attivamente di mercato a partire dall'estate in vista della prossima stagione.