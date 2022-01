Lemine-Sant'Angelo, il duello prosegue a distanza

Dopo l'assaggio fornito da Lemine Almenno e Sant'Angelo a inizio gennaio, il Girone B di Eccellenza è pronto a tornare in campo (quasi) in toto. Con il Mapello impegnato nella finale di Coppa Italia, il quadro della 21esima giornata di campionato vede fuori dalla cornice i gialloblù e il rispettivo avversario, il Castelleone, che si sfideranno mercoledì 23 febbraio. Domani, invece, spazio alle altre 8 sfide, due delle quali spiccano per il discorso playoff: Lemine Almenno-Codogno e Zingonia Verdellino-Sant'Angelo. Una doppietta sull'asse Bergamo-Lodi che vede gli uomini di Brembilla e quelli di Gatti impegnati a non perdere il passo dell'Offanenghese, che riceve la visita di uno Scanzorosciate in ripresa a fine 2021, e davanti alla possibilità di segnare un netto distacco proprio dai ragazzi di Curti e Mapelli. Missione non facile visto il livello degli avversari, anche se le due seconde della classe partono con il minimo vantaggio di avere alle spalle lo scontro diretto disputato domenica 9, mentre Zingonia e Codogno dovranno riprendere confidenza con il terreno di gioco a distanza rispettivamente di 40 e 53 giorni dall'ultima volta.

Due match che a catena interessano il lungo treno in corsa per i playoff, dove restano alla finestra AlbinoGandino, Cisanese, Luisiana e Vertovese. La prima cerca continuità contro una Pontelambrese bisognosa di invertire il trend delle ultime giornate per riaccendere la lotta playout, mentre la seconda è ospite di un Sancolombano in netta in crescita. Le ultime due, invece, fanno visita alle due vecchie regine di Promozione: il Luciano Manara, chiamato a spezzare il filotto negativo della seconda metà del girone d'andata, e la Speranza Agrate, al contrario in risalita nelle ultime battute dello scorso anno.

Completa il programma la sfida tra Mariano e Trevigliese, con i padroni di casa ancora a caccia del primo successo in campionato e gli ospiti di 3 punti per mantenere le distanze dalla zona gialla della graduatoria.