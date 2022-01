Valotti e Volpini incidono il nome del Ciliverghe sulla coppa

«V per vendetta»? No, «V» come le iniziali di Valotti e Volpini, coloro i quali hanno impresso la loro firma sulla sfida decisiva, indirizzando così verso Mazzano l’esito dalla finale d’Eccellenza di Coppa Italia fra Mapello e Ciliverghe disputatasi nel tempio del Tullio Saleri di Lumezzane. Al fischio finale sul tabellone campeggia il 2-1 a favore dei bresciani, col Mapello che non riesce ad andare oltre il rigore siglato da Sonzogni in chiusura di primo tempo. Sono quindi le braccia di Maycol Andriani, capitano del Cili, ad alzare la coppa al cielo, un cielo di Val Gobbia colorato da coriandoli...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con