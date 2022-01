Azzini-Ficchi sugli scudi, il Settimo imbriglia la Rhodense

Un punto per parte che non accontenta pienamente nessuno ma che rispecchia quanto visto sul terreno di gioco. Le due formazioni sono apparse arrugginite dopo la lunga pausa e le difese hanno avuto la meglio sugli attacchi avversari legittimando lo 0-0, concedendo davvero poche occasioni che nessuno ha avuto la freddezza di sfruttare. Merito anche dei due portieri, con Mantovani che ha negato la gioia del gol a Cicogna e Paradiso che è volato per togliere da sotto la traversa la botta di Romanò. Un solo punto nelle precedenti dodici partite, questo il magro bottino conquistato dal Settimo Milanese dopo la vittoria all'esordio con l'Accademia Pavese. I biancorossi si trovano sul fondo della classifica e hanno urgenza di invertire il trend negativo per restare aggrappati alla speranza di mantenere la categoria. Per provarci, Castellazzi sceglie di puntare sul 4-3-3: Paradiso tra i pali; linea difensiva composta da Ronchi, Azzini, Ficchi e Trionfo; Caon in cabina di regia con Cipullo e Guerci ai suoi lati; Tommaso Cicogna centravanti con Laraia e Schinetti sulle ali. Un punto nelle ultime tre gare prima di Natale per la Rhodense, che nel girone di ritorno deve recuperare quattro punti alla Base 96 per evitare i playout. Per provare a bissare il successo dell'andata, arrivato in rimonta grazie alle reti di Sinisi e Castelnuovo, che al Vinciguerra ribaltarono il vantaggio iniziale di Laraia, Raspelli decide di mettersi a specchio optando anche lui per il 4-3-3: Mantovani in porta; Messaoudi, Zanus, Galbiati e Formato in difesa; Di Noto, Romanò e Dragonetti in mediana; tridente formato da Miculi, Gentile e Schingo.

Ruggine e infortuni. Il mese abbondante di stop si fa sentire nelle gambe e nella testa dei giocatori, così le squadre ci mettono qualche minuto a sciogliersi e ritrovare il ritmo partita. Il primo pericolo lo portano i padroni di casa, con Cicogna che svetta a centro area sul cross di Ronchi ma alza troppo la mira. Sul fronte opposto è Schingo che prova ad approfittare di un errore difensivo ma il suo tiro viene sporcato, con Ronchi che non ha problemi a respingere sulla linea di porta. Al 17' Cipullo è già costretto ad alzare bandiera bianca, sostituito da Favilla. Alla mezz'ora ottima occasione per gli ospiti: Miculi difende col fisico il pallone a centro area e lo appoggia a Romano, che tutto solo colpisce male alzando sopra la traversa. La risposta biancorossa non si fa attendere, con Favilla che sfugge sulla destra e mette al centro un cross coi contagiri sulla testa ancora di Cicogna, la cui incornata viene alzata in corner da Mantovani. Sul finale di tempo le squadre si allungano e i portieri diventano protagonisti fuori dalle rispettive aree: Paradiso ferma Schingo lanciato in profondità, poi sul ribaltamento di fronte Mantovani esce sulla trequarti per anticipare Laraia e sventare la minaccia con l'aiuto di Zanus. Prima dell'intervallo anche Galbiati si ferma, sostituito da Semati che fa così il suo esordio in arancionero. Il neoacquisto si sistema in mezzo al campo mentre è Di Noto ad arretrare al fianco di Zanus.

Poche emozioni, difese sugli scudi. Le squadre tornano in campo con gli stessi ventidue che hanno chiuso la prima frazione. A suonare la carica per i ragazzi di Raspelli è Romanò, che al 7' esplode un gran destro dal limite che Paradiso respinge con la mano di richiamo. Sul pallone vagante Azzini è bravo ad anticipare Schingo guadagnando un calcio di punizione. Sul fronte opposto il più pericoloso è sempre Cicogna, anche se il suo tentativo dal limite è impreciso e si spegne sul fondo. A metà frazione percussione centrale di Favilla, che sul più bello riesce ad anticipare Mantovani ma non a dare potenza al tiro, che si spegne lemme lemme oltre la linea di fondo. Nel finale sembrano crederci di più gli ospiti, che spingono con maggiore continuità ma senza riuscire a creare nitide occasioni da rete. Il pericolo più grosso per la porta di Paradiso, infatti, lo porta Messaoudi con un cross sbilenco che per poco non beffa l'estremo difensore biancorosso. Domenica prossima il Settimo Milanese farà visita all'Ardor Lazzate, vittoriosa nel derby con la Base 96 grazie al primo gol in gialloblù di Bertani. Impegno in trasferta anche per la Rhodense, che scenderà in campo alla Bomboniera di Besozzo contro il Verbano, reduce da una pesante sconfitta nella tana del Club Milano.

IL TABELLINO

Settimo Milanese-Rhodense 0-0

SETTIMO MILANESE (4-3-3): Paradiso 6.5, Ronchi 6.5 (29' st Poletto sv), Trionfo 6 (40' st Pica sv), Caon 6.5, Azzini 7, Ficchi 7, Cipullo sv (17' Favilla 6.5, 33' st Locatelli sv), Guerci 6, Cicogna T. 6.5, Schinetti 5.5 (16' st De Marco 5.5), Laraia 5.5. A disp: Puglia, Aramini, Altamura. All. Castellazzi 6.

RHODENSE (4-3-3): Mantovani 6.5, Messaoudi 6, Formato 6, Romanò 6.5, Zanus 6.5, Di Noto 6.5, Galbiati 6.5 (43' Semati 6), Dragonetti 6 (27' st Fadda sv), Gentile 5.5, Schingo 5.5 (40' st Di Lernia sv), Miculi 6.5 (27' st Campus sv). A disp: Tabaglio, De Giorgio, Boetti, Ndiaye, Belbusti. All. Raspelli 6.

ARBITRO: Scarano di Seregno 6.5.

ASSISTENTI: Ferrais di Milano e Iacchetti di Lecco.

AMMONITI: Messaoudi (R), Azzini (S).

