Bacaloni, stoccata che vale oro colato

Ride l'Accademia Borgomanero, piange il Borgovercelli. E se nel primo caso la gioia per il successo è stata solo rimandata di una settimana, dal momento che anche nel turno precedente con La Pianese la compagine di Giuseppe Molinaro avrebbe meritato la vittoria, per i borghini di Gregory Moretto la situazione rimane sempre drammatica. Neanche il 2022 pare sorridere oltre modo a Canino e compagni. Sul campo amico c’è stata ancora troppa frenesia e soprattutto troppo poco costrutto in fase offensiva. Senza reti non si vince e non ci si salva. Non hanno rubato nulla gli ospiti, con il bel gol in mischia dell’argentino Bacaloni e due legni colti da Piraccini e Giordani al tramonto del match. I rossoblù rimangono in piena zona play off ora soli al 4° posto in attesa dei recuperi del Settimo.

Che grinta! L'inizio di partita vede le due squadre scornarsi sul piano dell'agonismo. Inizia il Borgovercelli a mettere in area avversaria due cross pericolosi con Graziano e Kambo al 4' ma la difesa ospite respinge in entrambi i casi. Risponde l'Accademia Borgomanero prima al 6' con Pagliaro, e Canino manda direttamente in corner, poi al 7' quando su invito dalla mancina di Piraccini è Cavagnaro ad anticipare Sogno. Vanno in gol i rossoblù al 13' sugli sviluppi di un calcio di punizione ma il bel colpo di testa di Samina che s'infila in rete è subito cancellato dalla bandierina alzata del guardalinee. Il primo tiro con convinzione verso la porta arriva al 16' e lo scocca Pagliaro che rientra da sinistra dopo aver fintato il tiro di mancino e con un destro a giro fa sibilare la palla poco lontano dal secondo palo. Si vede anche il Borgovercelli. Al 22' sugli sviluppi di un corner colpo di testa di Graziano e Galli scende a destra per deviare. Passano 2' e su una corta respinta borgomanerese sassata di Jukaj e sfera oltre la traversa. Il grosso delle emozioni del primo tempo di fatto termina qui, con solo nel finale un tentativo di marca Accademia Borgomanero con Sogno che va a calciare una punizione dai 25 metri: barriera piena e squadre presto negli spogliatoi.

Genesi di una vittoria Ad inizio ripresa subito un errore difensivo ospite sul calcio di inizio del Borgovercelli ed è Samina a 20 secondi dal fischio di partenza a metterci una pezza e anticipare Pavesi al momento del tiro. La squadra di Moretto mostra molto dinamismo ma fa fatica a trovare sbocchi offensivi. E all'11' la partita si sblocca in maniera inesorabile. Calcio d'angolo per l'Accademia Borgomanero battuto da Barbaglia con un invitante destro a rientrare, in mezzo all'area d’astuzia irrompe il difensore Bacaloni che da pochi passi infila Cavagnaro. 0-1. Il Borgovercelli reagisce in maniera disordinata. Al 20’ su una palla buttata in area da punizione Bertolone va di testa ma da buona posizione manda a lato. Poi al 36’ punizione di Tettamanti e Galli recupera bene su una deviazione. Nel finale però è l’Accademia a sfiorare il raddoppio: al 43’ botta da fuori di Piraccini e palo pieno a sinistra di Galli. Passano 60 secondi e questa volta è Giordani a centrare l’incrocio dei pali. Ultima chance borghina con Kambo al 47’ ma a pochi passi dalla porta la palla è fuori. Nulla da fare. E il recupero di mercoledì 2 febbraio a Cossato contro la Fulgor Valdengo per il Borgovercelli è già una prova senza appello. Dalla parte opposta l'Accademia Borgomanero si frega le mani scoprendosi finalmente meno bella (e va bene così) ma più letale (e va ancora più bene così).

IL TABELLINO

BORGOVERCELLI-ACCADEMIA BORGOMANERO 0-1

RETI: 11' st Bacaloni (A).

BORGOVERCELLI (4-3-1-2): Cavagnaro 6, Graziano 6, Bertola 5.5, Gerbaudo 6, Canino 6, Bertolone 5.5, Kambo 6, Pavesi 5.5 (25' st Gnemmi 5.5), Jukaj 5.5, Tettamanti 5.5, Verbano 6 (14' st Pasku 5.5). A disp. Santone, Giusio, Pane, Liberali, Poi, Trevisio, Premoli. All. Moretto 5.5.

ACCADEMIA BORGOMANERO (4-3-3): Galli 6.5, Bressan 6.5, Pisanello 6, Giuliano 6, Bacaloni 7, Samina 7, Barbaglia 7 (33' st Rekkab 6.5), Piraccini 7, Sogno 6.5, Pagliaro 6.5, De Bei 6.5 (14' st Giordani 6.5). A disp. Albertini, Grippo, Amendola, Papa, D'Elia, Bonicelli, Martelli. All. Molinaro 7.

ARBITRO: Coscarelli di Torino 6.

COLLABORATORI: Pizzonia e Stetco di Bra.

AMMONITI: Tettamanti (B), Gerbaudo (B), De Bei (A), Verbano (B).