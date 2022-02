Fanta Tonini, De Riggi spacca tutto, uragano Pinerolo in casa CBS

Il Pinerolo non fallisce l’appuntamento in corso Sicilia, travolgendo letteralmente la Cbs con un inappellabile 6-1. Il gruppo di Pier Paolo Rignanese conferma dunque il buon momento di forma, dopo la vittoria della scorsa giornata nello scontro diretto con l’Alba Calcio. Il risultato in realtà è forse bugiardo nei confronti dei rossoneri, che nel primo tempo se la sono giocata alla grande ed erano anche riusciti a passare in vantaggio con una belle rete di Lorenzo Barrella. Il pareggio immediato di Marco Tonini ha subito rimesso in carreggiata i pinerolesi, che hanno poi dilagato nel secondo tempo. Al festival del gol hanno partecipato Maio, Bosco, Lupo e De Riggi, autore di una bella doppietta e sempre più a suo agio in biancoblù dopo il suo arrivo dal Fossano (3 gol in 4 partite per lui).

Barrella velenoso, Tonini imperioso. Parte subito forte la Cbs, prima con una punizione di Rignanese che termina di poco alto sopra la traversa, poi con una buona chance costruita da Barbera che però calcia male da dentro l’area. I rossoneri provano a manovrare il gioco palla a terra sin dalle prime battute, mentre il Pinerolo agisce di rimessa e prova principalmente a ripartire in contropiede sfruttando le combinazioni tra Ciliberto e Micelotta. Dopo una prima fase di studio, al 20’, secondo vero affondo della gara la Cbs passa: da un batti e ribatti nato da un calcio d’angolo battuto da Rignanese per la testa di capitan Ferrarese, la palla arriva al limite dell’area sui piedi di Barrella, che con un sinistro preciso la infila nell’angolino basso alla destra di Cammarota. Gli ospiti non si lasciano abbattere, ma anzi reagiscono subito. È il 24’ quando Micelotta, il più attivo dei biancoblù, guadagna una punizione interessante: il terzino Campagna scodella in mezzo, torre di capitan Moracchiato e zuccata vincente di Tonini sul secondo palo. La partita improvvisamente si accende, con occasioni da una parte e dall’altra. Prima uno slalom di Favale viene fermato da Moracchiato, mentre sul ribaltamento di fronte Bosco manda in porta Ciliberto, il cui tentativo viene però murato da uno strepitoso intervento di Giorgio Cantele. A numero 1 risponde numero 1: alla mezz’ora infatti è Cammarota a salvare il risultato, respingendo in maniera efficace una conclusione di Mirko Ricci, imbucato in maniera geniale da Barrella. Le folate offensive della parte centrale di primo tempo non trovano sfogo anche negli ultimi minuti, dove le squadre sembrano voler gestire le energie e portano a termine il primo parziale sull’1-1.

Uragano Pine. Subito un cambio per Rignanese, che aveva giá dovuto rinunciare all’infortunato Viretto a fine primo tempo (al suo posto era stato inserito Manuali) ad inizio ripresa: out Barbaro e dentro Del Buono; non cambia comunque nulla a livello di schieramento tattico, con i biancoblù che continuano con il 4-4-1-1 del primo tempo, con Ciliberto a svariare sulla trequarti alle spalle di De Riggi. È sempre il classe 2004 uno dei più pericolosi del Pinerolo, ma Cantele al 7’ risponde sempre presente, prima di compiere un altro miracolo sul tiro da due passi di Maio. Il portierone rossonero è dunque nuovamente decisivo, e non manca di strigliare a dovere i suoi, dato che gruppo allenato di Rignanese spinge con molta più convinzione rispetto al primo tempo, mettendo molta più pressione ai padroni di casa. Il gol è però nell’aria, e al 16’ persino Cantele deve alzare bandiera bianca: altro angolo di Campagna, il primo tentativo di Ciliberte finisce sulla traversa, ma Maio è più lesto di tutti a ribadire in rete, sempre di testa, portando a termine la rimonta biancoblù, che ora conducono per 2-1. Il nuovo vantaggio acquisito galvanizza ulteriormente il Pinerolo, che dopo pochi minuti trova addirittura il tris: lancio millimetrico dalle retrovie di Tonini, che pesca in posizione regolare Bosco, che tutto solo davanti a Cantele piazza il pallone nell’angolino basso e firma il 3-1. L’uno-due è troppo pesante da assorbire per la Cbs di Fornello, che già dopo il gol di Maio aveva fatto intravedere pericolosi segni di cedimento. Il Pinerolo sa di aver praticamente messo in ghiaccio il risultato, ma non si esime dal continuare ad attaccare, e al 25’ ecco arrivare il poker: palla filtrante in profondità di Micelotta per De Riggi, che fredda ancora Cantele e segna il gol che chiude virtualmente le ostilità. La Cbs smette praticamente di giocare, mentre il Pinerolo non ha nessuna intenzione di togliere il piede dall’acceleratore, per cui nel finale c’è ancora gloria per i biancoblù. A prendersi la scena negli ultimi minuti è il classe 2000 Lupo, entrato in campo al posto di Micelotta: prima si invola da solo e segna il 5-1, poi serve l’assist a De Riggi, che firma così la sua doppietta personale (terzo gol in quattro presenze da quando è arrivato dal Fossano) e mette definitivamente fine alla contesa.

IL TABELLINO

CBS-PINEROLO 1-6

RETI (1-0, 1-6): 20' Barrella (C), 24' Tonini (P), 16' st Maio (P), 20' st Bosco (P), 24' st De Riggi (P), 38' st Lupo (P), 43' st De Riggi (P).

CBS (3-5-2): Cantele 7, Bara 6, Gallazzi 6, Rignanese 6, Ferrarese 5.5, Ricci 6, Favale 5.5, Nicolini 5.5 (33' st Nazeraj sv), Barbera 5, Barrella 6.5, Principalli 6 (23' st Vander Elst 6). A disp. De Marco, Ferrando, Cacaci, De Iaco, Bellato. All. Fornello 6.

PINEROLO (4-4-1-1): Cammarota 6.5, Campagna 7.5, Viretto 6.5 (47' Manuali 6.5), Barbaro 6.5 (1' st Del Buono 6.5), Moracchiato 7, Tonini 7.5, Ciliberto 7.5 (31' st Picotto 6.5), Maio 7 (33' st Dedominici sv), De Riggi 8, Bosco 7, Micelotta D. 7 (26' st Lupo 7). A disp. Bonissoni, Sinopoli, Tonello, Todaro. All. Rignanese 7.

ARBITRO: Amigliarini di Vco 7.

COLLABORATORI: Manzari e Fracasso.

AMMONITI: 5' Principalli[01] (C), 23' Gallazzi[03] (C), 28' Ricci[01] (C), 32' De Riggi[01] (P), 39' Barrella[01] (C), 41' st Rignanese (C).

NOTE: Angoli 4-6.

LE PAGELLE

CBS

Cantele 7 Due parate miracolose, entrambe su Ciliberto sul risultato di 1-1, quasi riesce a salvare anche in occasione del gol di Maio, grinta da leader.

Bara 6 Specialista della fascia destra, agisce nella doppia fase di spinta e copertura, tampona parzialmente le folate offensive degli esterni del Pinerolo.

Gallazzi 6 Il giallo dopo 5 minuti ne condiziona il resto della gara, dal suo lato Micelotta imperversa.

Rignanese 6 Anema e core della Cbs, mente pensante nel cuore del centrocampo, parte molto bene, cala come tutta la squadra nel momento di black out generale.

Ferrarese 5.5 Ormai un pericolo quando va a saltare sui calci piazzati, gioca un buon primo tempo, lascia troppo campo alle ripartenze del Pinerolo.

Ricci 6 Ha vita dura con il suo coetaneo De Riggi ma non demorde, cerca di occultare le indecisioni tattiche con grande agonismo e discreto atletismo.

Favale 5.5 Fa coppia in attacco con Barbera, riesce poche volte a rendersi pericoloso, soprattutto per lo strapotere fisico dei due pilastri difensivi del Pinerolo.

Nicolini 5.5 Qualche buona palla recuperata, ma in sofferenza sulla dinamica linea mediana avversaria.

Barbera 5 Gara durissima per lui, subisce tanti falli, ogni suo tentativo però è vanificato dalla difesa ospite.

Barrella 6.5 Quando si accende è sempre pericoloso, non solo in occasione del gol, anche quando cerca la conclusione da fuori impegnando severamente Cammarota.

Principalli 6 Aiuta Gallazzi in copertura sulla catena di sinistra cercando anche di dare supporto a Barrella in fase offensiva.

23' st Vander Elst 6 Classe 2004, entra in un momento difficilissimo per la sua squadra.

All. Fornello 6 Buon impatto al match, la squadra incassa poi due reti sui calci piazzati e disunendosi prende un'imbarcata troppo severa per quello che aveva fatto vedere nel primo tempo.

PINEROLO

Cammarota 6.5 Provvidenziale nell'1-1 su Ricci, impotente in occasione della saetta da fuori di Barrella. Gestisce i suoi con esperienza e carisma.

Campagna 7.5 Inarrestabile sulla fascia di destra, dimostra strapotere atletico e tattico anche in difesa. Impeccabile il calcio piazzato dai 20 metri in occasione del pareggio, eccelle anche dal corner che si tramuta in assistenza per il gol del vantaggio di Maio. Un funambolo implacabile assetato di km.

Viretto 6.5 Lotta, difende e fa a sportellate fino allo sfortunato infortunio dopo un prodigioso stop allo scadere della prima metà di gioco.

47' Manuali 6.5 Continua il buon lavoro del compagno dimostrandosi in eccellente condizione atletica, non lascia scampo ai tentativi di incursione degli attaccanti rossoneri.

Barbaro 6.5 Detta le geometrie in mezzo al campo, riesce a sgusciare dal traffico durante una tatticissima prima frazione di gioco con caparbietà e diligenza.

1' st Del Buono 6.5 Dirige e padroneggia, ha vita facile tra le crepe dei padroni di casa.

Moracchiato 7 Il gigante con la fascia al braccio detta le regole annullando tutti i tentativi di Barbera e compagni. Impeccabile in occasione dello schema su punizione, svetta sul secondo palo e gioca di sponda per il compagno di reparto Tonini che va a pareggiare i conti.

Tonini 7.5 Poderoso e favoloso, partita eccellente per il classe 97. Un muro con testa e piedi delicati: svetta per il gol del pareggio e manda in porta Bosco con un sublime lancio dalle retrovie.

Ciliberto 7.5 Il più giovane in campo (2004) dimostra doti tecniche e mentali. Personalità da vendere per il ragazzino che non si tira mai indietro quando si tratta di puntare l'uomo, propizia la rete dell'1-2 di Maio e prova ad incidere sul match fino alla sostituzione. Cantele gli dice no due volte.

31' st Picotto 6.5 Entra e confeziona per Lupo che lo ringrazia trafiggendo un incolpevole Cantele.

Maio 7 Il 2002 made in Pinerolo fa il lavoro sporco nella prima frazione per poi padroneggiare il centrocampo con l'aumentare dei minuti. Detta legge in area piccola in occasione del tap in vincente al 16' della ripresa.

De Riggi 8 L'ex Fossano dimostra di essere in stato di grazia, duetta armonicamente con Ciliberto, vince ogni guerra aerea e si trasforma in tiranno davanti a Cantele. Prestazione da applausi per il classe '01 che si mette nel borsone la prima doppietta in Eccellenza.

Bosco 7 A sprazzi nel primo tempo, si riprende alla grande nella ripresa fraseggiando e concludendo a rete che mette in cassaforte il risultato.

Micelotta D. 7 Stessa sete di km del compagno di fascia Campagna, non dà punti di riferimento alla difesa della Cbs che elude mandando in porta "el matador" De Riggi, nei primi minuti fa ammonire tutta la fascia sinistra avversaria. Instancabile.

26' st Lupo 7 In meno di venti minuti assist e gol entrando in porta col pallone, una domenica niente male per il ventenne giavenese.

All. Rignanese 7 Vittoria meritata, i cambi nella ripresa mettono in crisi totale i padroni di casa. Adesso testa alla vetta che non è poi così lontana.

LE VIDEO INTERVISTE