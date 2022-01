Marchionini pennella, Tinelli si inserisce e firma il tris del Baveno a Chivasso

Dopo la sconfitta interna di misura dello scorso turno contro il Venaria, il Baveno si rialza e cala il tris in casa de La Pianese trascinato dai suoi giovani: Marchionini, classe 2003, sforna due assist e si rende protagonista sulla corsia di destra; Prandini, 2002, guida la mediana con personalità da veterano con l'aiuto di Vanzan, 2000, che mette sui piedi di Tinelli ('99) il pallone del 2-0. Austoni e Romano completano la festa dei lacuali, che possono guardare con maggiore entusiasmo la prossima partita con il Borgovercelli, decisiva per allontanare ancora di più la zona retrocessione. La Pianese dovrà invece cambiare registro in vista della trasferta in casa del Settimo.

Fulmine Baveno a ciel sereno. A dispetto del risultato finale, le prime battute di gara sono tutte di marca biancorossa: i ragazzi di Davide Gamba si rendono pericolosi dopo 2' con l'incursione di Dimasi che apre a destra per Di Sparti, ma il tiro-cross dell'ex Vanchiglia e Chieri termina fuori; al 21' protagonista ancora Dimasi, che riceve da capitan Comentale ed esplode il destro dalla distanza, palla che colpisce in pieno la traversa. Al 23', tuttavia, arriva la doccia fredda per i padroni di casa: Marchionini batte benissimo un calcio di punizione dalla sinistra, Austoni anticipa tutti e devia di testa spiazzando D'Auria. Passano 2' e il Baveno protesta per un sospetto tocco di mano di Tuninetti in area che intercetta la girata di Austoni, il direttore di gara lascia correre. La risposta de La Pianese è affidata, tanto per cambiare, a Dimasi, che trova un bel corridoio a destra per Pinelli: il numero 9 controlla e calcia, trovando solo l'esterno della rete. Molto più concreti gli ospiti, che al 37' trovano il raddoppio: Marchionini appoggia a Vanzan sul versante destro, cross del numero 11 in area che trova un liberissimo Tinelli, bravo a inserirsi e a insaccare alle spalle di D'Auria. L'ultima emozione della prima frazione è la bella punizione di Comentale, disinnescata con efficacia dal numero 1 dei lacuali Poletti.

Tris e controllo. Gamba lascia negli spogliatoi De Bonis e inserisce Menabò, che si piazza sull'out di destra; Di Sparti passa a sinistra, Dimasi arretra in mediana e Zullo si sposta alle spalle di Pinelli. Le occasioni, però, capitano sui piedi degli ospiti: all'8' Tinelli fa le prove generali con un colpo di testa fuori di poco su cross di Ramalho; al 12' invece la mira di Romano non fa una piega, con il numero 9 bravissimo a girare in porta un'altra pennellata di Marchionini per il 3-0. È un duro colpo da digerire per La Pianese, che si affaccia dalle parti di Poletti al 14' con Zullo, che mette un bel pallone in mezzo allontanato dalla difesa ospite; la sfera finisce poi sui piedi di Tuninetti, che tenta l'eurogol con un missile da fuori area ma non inquadra lo specchio della porta. Gamba prova a mischiare un po' le carte togliendo Zullo e Di Sparti per Ettore e Geografo, ma l'ultima vera occasione per i padroni di casa arriva al 31' con il traversone di Menabò respinto dall'uscita di Poletti. Al triplice fischio esulta il Baveno di Molle per 3 punti più che meritati; La Pianese si lecca le ferite per un netto calo fisico e mentale dopo il primo gol subito.

IL TABELLINO

LA PIANESE-BAVENO 0-3

RETI: 25' Austoni (B), 37' Tinelli (B), 12' st Romano (B).

LA PIANESE (4-2-3-1): D'Auria 6, Enrico 6, Minosse 6, Xhumaqi 6.5 (37' st Corcione sv), Tuninetti 5.5, Comentale 6.5, Di Sparti 6 (17' st Geografo 6), De Bonis 5 (1' st Menabò 6), Pinelli 6.5, Zullo 5.5 (17' st Ettore 6), Dimasi 6.5. A disp. Fontana T., Benna, Segovia , Malin, Mastrogiacomo. All. Gamba 6.

BAVENO (3-5-2): Poletti 6, Danzo 6, Ramalho 6.5, Pagliari 6 (48' st Ferrario sv), Di Leva 6.5, Tinelli 7.5 (40' st Donzelli sv), Marchionini 8, Prandini 7.5, Romano 7 (43' st Gnata sv), Austoni 7 (12' st Gargano 5.5), Vanzan 7 (31' st Tasin sv). A disp. Travaglio, Piccini, Tortora, Sabatini. All. Molle 7.5.

ARBITRO: Carchia di Vercelli 6.

COLLABORATORI: Greco e De Giulio di Nichelino.

AMMONITI: 23' Pinelli (L), 31' Di Leva (B), 6' st Austoni (B), 30' st Geografo (L), 40' st Tinelli (B).

Luca Dimasi, La Pianese

LE PAGELLE A CURA DI GIORGIO BIMESTRE

LA PIANESE

D'Auria 6 Tre gol presi quasi in fotocopia e di certo non per suoi demeriti. Attento quando deve uscire dai suoi pali per intercettare il pallone.

Enrico 6 Ramalho è il solito cliente scomodo, ma l'ex Chieri tiene botta, senza però riuscire a trovare la giusta profondità per attaccare.

Minosse 6 Una partita da dimenticare. Troppo impreciso, perde spesso l'attimo giusto per giocare il pallone e gli avversari glielo portano via.

Xhumaqi 6.5 Può fare anche il laterale a sinistra, e gli istinti a volte lo guidano verso l'area avversarie in sgambate che possono creare problemi. Ma il meglio lo dà da centrale, intercetta una marea di palloni e con la sua fisicità di testa dà una grossa mano contro Austoni e Romano. ( 37' st Corcione sv)

Tuninetti 5.5 Rischia grossissimo sul tiro di Austoni che sbatte sul suo braccio larghissimo. L'arbitro però non ravvisa alcuna irregolarità e prosegue. Confuso in impostazione e poco incisivo con i suoi interventi.

Comentale 6.5 Da grande leader quale è si fa sentire tutta la partita con la voce, ma soprattutto con l'esempio. Si ritrova a predicare nel deserto, ed è costretto ad abbassarsi sulla linea dei difensori per cominciare l'azione. L'assenza di un secondo playmaker si fa sentire, e il capitano si ritrova spesso troppo isolato.

Di Sparti 6 Corre molto e nel secondo tempo cambia anche fascia, ma i tentativi sono spesso vani, sia con che senza palla. Si abbassa a ricevere facendo alzare il terzino per creare un po' di scompiglio, ma il difensore in avanti non viene quasi mai servito.

17' st Geografo 6 Ha un'occasione in profondità per riaprire i giochi ma Poletti esce molto bene. Porta un po' di imprevedibilità all'attacco.

De Bonis 5 Un fantasma in mezzo, che soffre i ritmi alti e la fisicità del centrocampo del Baveno che fa di lui quello che vuole. Non sembra avere gli istinti giusti per posizionarsi correttamente per giocare la palla, e finisce con l'essere sempre fuori dal gioco.

1' st Menabò 6 Il linguaggio del corpo è quello giusto. sempre in movimento e con la faccia rivolta verso la porta, ma nonostante qualche cross vede pochi palloni.

Pinelli 6.5 Davanti è la solita sicurezza di lotta e protezione del pallone, ma non può fare tutto da solo. Servirebbe aiuto in attacco per capitalizzare le tante sponde che produce, ma la squadra non gira. Un solo tentativo per lui, un tiro da lontano che trova solo l'esterno della rete. Macchia la prestazione con il fallo che propizia il primo gol lacuale.

Zullo 5.5 Dovrebbe fare da collante tra i reparti, ma quando il perno della catena manca è difficile per la squadra di Gamba trovare soluzioni continuative. Il "Diez" gioca dietro a Pinelli, ma quando i suoi attaccano è spesso tardivo a seguire l'azione.

17' st Ettore 6 Si prende la fascia sinistra ma le occasioni per attaccare sono poche, e non riesce quasi mai a correre come vorrebbe.

Dimasi 6.5 Il migliore dei suoi, soprattutto nel primo tempo in cui sembra volersi mettere in proprio e tirare fuori il coniglio dal cilindro. Ci va solo vicino, però, colpendo una traversa clamorosa con un gran tiro da fuori. Nella ripresa Gamba lo arretra, non volendosi privare della sua sua velocità, ma davanti alla difesa trova molti meno spunti e viene relegato a compiti di impostazione.

All. Gamba 6 La prima mezz'ora premia i biancorossi, che però si sciolgono come neve al sole alle prime difficoltà, mostrando segnali sconfortanti. Per trovare risposte sbilancia molto la squadra, ma là davanti non si trovano e Dimasi, l'unico che sembra davvero in palla, viene lasciato davanti alla difesa. Resettare subito per riprendere il giusto cammino.

BAVENO

Poletti 6 Qualche problema con i rilanci lunghi, a volte molto sbilenchi, ma mostra istinti importanti, lasciando puntualmente la sua porta per spazzare palloni pericolosi o per uscire alto in presa.

Danzo 6 Comincia un po' contratto, condizionato forse dall'adattamento ad un ruolo non propriamente suo. Poi si scioglie e partecipa alla difesa collettiva, tenendo la linea e dando fastidio a chiunque.

Ramalho 6.5 A tutta fascia sulla sinistra non ha rivali. Enrico ci prova ma può solo inseguire. Alla sua partita manca solo l'acuto definitivo. Porta tantissima quantità ma poca qualità, nonostante continui a provarci.

Pagliari 6 Il fatto che un difensore non entri nelle cronache è sempre un segnale positivo. Insieme a Danzo e a Di Leva forma un terzetto particolare ma decisamente efficace. La sua rapidità gli consente di recuperare anche sugli attaccanti più veloci. ( 48' st Ferrario sv)

Di Leva 6.5 Nonostante l'ammonizione dopo pochi minuti dimostra nervi d'acciaio e di saper leggere la partita, limitando se stesso e i danni. frena come può Pinelli e mette una pezza in più di un'occasione.

Tinelli 7.5 Uno dei protagonisti della partita, e non solo per il gol. A centrocampo lo si trova ovunque come il prezzemolo, e grazie alla sua posizione sempre incerta riesce a sporcare e a recuperare molti palloni. In attacco poi ha istinti da vero bomber, con inserimenti che, se adeguatamente serviti come sul 2-0, possono far male a chiunque. ( 40' st Donzelli sv)

Marchionini 8 Chiude i novanta e rotti minuti con la lingua a terra, dopo aver arato la fascia destra in continuazione. Il capocannoniere della squadra si veste da assistman per l'occasione e ne sforna ben due grazie ad un paio di punizioni al bacio che pescano le teste di Austoni prima e di Romano poi. La squadra crede in lui e nonostante la giovane età lo copre di responsabilità. Anche stavolta il numero 7 risponde presente.

Prandini 7.5 Il settore giovanile del Baveno ha pescato un altro gioiello. Rino Molle gli cede il compito non banale di guidare il centrocampo e lui accetta la sfida, dettando tempi e ritmi con e senza palla. E' un punto di riferimento per i compagni quando bisogna cominciare l'azione, ed è uno dei più lampanti esempi di programmazione di una società che sui giovani punta tantissimo.

Romano 7 Si fa trovare prontissimo sul cross di Marchionini, incornando per il 3-0 finale. Con Austoni forma una coppia di peso, ma allo stesso tempo molto tecnica, e con qualche partita insieme in più i due potrebbero davvero formare un duo micidiale. Ne abbiamo avuto un assaggio. ( 43' st Gnata sv)

Austoni 7 Anche lui reattivo ad incornare, ma la sua partita non si ferma qui. Si ha l'impressione che ogni volta che tocca palla faccia la cosa giusta, che si tratti di un dribbling o di una sponda. Si lascia guidare dall'esperienza e fa bene, e dovesse sbloccarsi definitivamente sotto porta sarebbero problemi per tutti.

12' st Gargano 5.5 La corsa di sicuro non gli manca, ma non riesce ad adempire al compito di francobollarsi a capitan Comentale, lasciandogli troppo spazio per impostare.

Vanzan 7 Grandissima partita di sostanza, è l'uomo in più a centrocampo. Forse non ha la qualità di Prandini e la corsa di Tinelli, ma prende un po' da tutti per creare un mix letale. E' lui a pennellare per il tiro del raddoppio di Tinelli, e quando c'è da sacrificarsi per la squadra è sempre tra i primi. Encomiabile. ( 31' st Tasin sv)

All. Molle 7.5 Bisognava vincere, per scacciare i fantasmi e dimostrare che al completo questa squadra può davvero far male. Dopo una prima mezz'ora un po' contratta, il gol da palla inattiva sblocca definitivamente i lacuali, che prendono le redini del primo tempo e raddoppiano pure. nella ripresa Molle serra ancora più i ranghi e aspetta. L'attesa ripaga perché i suoi si rivelano cecchini scelti, e da un'altra palla inattiva arriva il tris che chiude i conti. Per la salvezza c'è da fare i conti con il Baveno, e questo risultato suona tanto come campanello d'allarme.

ARBITRO: Carchia di Vercelli 6 Non punisce il braccio alzato di Tuninetti, svista pesante. A tratti sembra perdere di mano la partita, ma si riprende dall'errore e uso un metro all'inglese ma equilibrato.

LE INTERVISTE