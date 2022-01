Show dei ragazzi di Beppe Scavo, poker clamoroso al Verbano

Termina con uno spettacolare 4-0 la prima partita del 2022 per i ragazzi di Beppe Scavo, assente ingiustificato il Verbano di Galeazzi che per la prima mezz’ora non vede palla e fa acqua sia in fase di possesso che in fase di non possesso. Letale il neo acquisto Mammetti in gol all’esordio, insieme a lui partita esemplare di Serralunga che spacca la rete con un gol sotto la traversa e di Pelle che appena entrato tocca due palloni e li mette tutti e due alle spalle di Palazzi. Il regno di Beppe Scavo a Pero è all’inizio del suo splendore, il tecnico a differenza della maggior parte dei suoi ragazzi giovani e inesperti conosce bene il campionato, gli spazi da coprire, quando accelerare e quando rifiatare, il massimo campionato dilettantistico lombardo, è stato difatti giocato per anni dal CT biancorosso che oggi non casualmente ha fatto vedere una lezione di calcio: tutti i suoi ragazzi hanno dato il massimo per 90 minuti, persino dopo l’inferiorità numerica per l’espulsione di Benatti la squadra anziché demordere ha trovato due gol fatali.

45 minuti di show. L’inizio del match è spettacolare: il Verbano non perviene, la forza offensiva del Club Milano è spaventosa, al 5’ Costa calcia sulla barriera una punizione da ottima posizione, al 7’ il Verbano reclama per un fallo di mano in area da parte di Piras. Due minuti più tardi Mammetti prova a gonfiare la rete con un destro deviato in corner, è il preludio al gol che arriva due minuti più tardi: Serralunga serve un pallone morbido sulla testa di Locati, sponda dell’ariete biancorosso per l’accorrente Mammetti che spacca la porta. 1-0 e palla al centro, i ragazzi di Scavo continuano a spingere sull’acceleratore sulle ali della fiducia data dal gol. Prima di nuovo Cuoco calcia alto su punizione, poi lo stesso Cuoco pesca Piras sul secondo palo, sponda al centro e a spaccare la porta ci pensa Serralunga per il 2-0. Di maggio trova quasi il 3-0 al 25’, il match prosegue tra botta e risposta fino al 40’ minuto in cui il Verbano ha una grande chance che Scognamiglio dalla distanza e poi Dervishi a porta vuota non sfruttano per accorciare le distanze.

Pelle show. Nella ripresa il Verbano parte fortissimo: prima Barranco a tu per tu si fa chiudere da uno splendido intervento di Monzani, poi Antonucci neo entrato ci prova con un destro da fuori, un minuto più tardi Locati non serve nessuno al centro in un tre contro uno scegliendo di calciare a lato. Al 9’ Benatti viene espulso per un dubbio fallo da dietro, la partita potrebbe cambiare a favore del Verbano, ma Monzani respinge tutto persino il tentativo da due passi di Antonucci con un volo strepitoso. Lo Monaco ci prova con un tiro cross pericoloso appena entrato, Comi e Locati tengono gli scavo boys alti e a chiudere la partita ci pensa Pelle: prima schiaccia di controbalzo all’angolino un gran destro, poi lascia tutti sul posto con una delle sue accelerate e batte Palazzi per la quarta volta, mettendo il sigillo su un 4-0 spaventoso.

IL TABELLINO

Club Milano-Verbano 4-0

RETI: 11’ Mammetti (C), 23’ Serralunga (C), 34’ st Pelle (C), 36’ st Pelle (C).

CLUB MILANO (4-4-1-1): Monzani 7, Di Maggio 7, Caputo 7, Benatti 6.5, Piras 7.5, Diouck 7.5, Cuoco 7 (37’ st. Kouadio sv.), Costa 6.5, Locati 7.5 (31’ st. Pelle 7.5), Mammetti 7.5 (22’ st. Comi 6.5), Serralunga 7.5 (20’ st. Lo Monaco 7). A disp. De Carlo, Righini, Abri, Passerini, Tumino. All. Scavo 8.5

VERBANO (5-3-2): Palazzi 5.5, Santagostino 5, Dalia 5 (40’ st. Bertoli sv), Fogal 5, Piagni 5.5, Scignamiglio 6.5, Beu 5 (37’ Antonucci 5), Malvestio 6.5, Dervishi 5 (44’ st. Bonina sv), Galli 5, Barranco 5.5 A disp. Pedretti, Zangrillo, Costa, Grimaldi, Constantini, Arienti. All. Galeazzi 4.5

ARBITRO: Santeramo di Monza 5.5

ASSISTENTI: Rivetti di Brescia 6.5, Chiaro di Busto Arsizio 6.5

AMMONITI: 15’ Fogal (V), 39’ Piras (C), 46’ Santagostino (V), 30’ st. Galli (V).

ESPULSO: 9’ st Benatti (C).

LE PAGELLE

CLUB MILANO

Monzani 7 Vola più volte con interventi mostruosi a evitare guai peggiori, peccato pecchi in fase di impostazione.

Di Maggio 7 Ci prova da posizione defilata e sfiora il 3-0. Un treno su e giù dalla fascia.

Caputo 7 Recupera una quantità infinita di palloni, tackle mostruosi, intelligente e grintoso.

Benatti 6.5 Fino all’espulsione quantità e qualità, poi una ingenuità che poteva costar caro.

Piras 7.5 Uno dei leader della squadra tiene la posizione come pochi nel campionato, ha grinta e qualità da vendere.

Diouck 7.5 Con Piras è uno dei pilastri della squadra, salva un gol fatto sulla linea, insuperabile.

Cuoco 7 Prestazione di quantità: bravo in fase di non possesso, quella più richiesta da Scavo, propositivo in quella di possesso. (37’ st. Kouadio sv).

Costa 6.5 Le sue punizioni dal limite non scendono forse sarebbe meglio lasciar calciare Serralunga, giocatore comunque intelligente.

Locati 7.5 Ariete alla Bobo Vieri, fa la sponda e difende palla come un vero bomber dell’area di rigore.

31’ st. Pelle 7.5 E tra tocca due palloni e fa due gol, giocatore dalle spiccati doti offensive, tra i migliori quando accelera.

Mammetti 7.5 Debutto da sogno la sua esperienza può portare un gruppo di giovani lontano.

22’ st. Comi 6.5 Entra e da profondità duettando con tutto il reparto offensivo.

Serralunga 7.5 Gol spaventoso spacca la traversa alla mezz’ora dirottando il match sul 2-0 definitivo.

20’ st. Lo Monaco 7 Entra e da quantità e qualità alla manovra, sfiora il gol in due circostanze una in cui Locati pecca di egoismo.

All. Scavo 8.5 Lezione di calcio da manuale sportivo, molti suoi ragazzi arrivano dai professionisti, lui sa invece che nei dilettanti oltre alla tecnica ci vuole anche il cuore.

VERBANO

Palazzi 5.5 A volte rischia di prendere gol stupidi, forse poteva fare di più.

Santagostino 5 Si perde sempre Locati non argina come dovrebbe nei tre dietro.

Dalia 5 Non si propone mai come dovrebbe sulla corsia è spesso lasciato sul posto. (40’ st. Bertoli sv).

Fogal 5 Centrocampista di quantità oggi assente ingiustificato i primi 30 minuti con tutta la squadra.

Piagni 5.5 Partita insufficiente prova a tenere la posizione ma è sempre lasciato sul posto.

Scognamiglio 6.5 Tra i migliori nei tre dietro ci prova anche con un destro dalla distanza.

Beu 5 Trentasette minuti disastrosi, Galeazzi lo rileva presto ma il match non cambia, peggiora.

37’ Antonucci 5 Entra ma insieme alla squadra è insufficiente, troppi tocchi di palla, il calcio è uno sport collettivo.

Malvestio 6.5 Capitano e leader ci mette grinta poi insieme ai suoi compagni affonda con i minuti.

Dervishi 5 Una partita del genere da un numero 9 non è abbastanza con le qualità che ha può e deve fare di più. (44’ st. Bonina sv).

Galli 5 Si defila sulla sinistra il secondo tempo, mai pericoloso, partita sotto la media.

Barranco 5.5 Ci prova in due circostanze sfiorando la rete ma non fa abbastanza.

All. Galeazzi 4.5 La sua squadra è una Ferrari va come una Cinquecento, disastro tattico, tutto da rivedere, compresa la mentalità.

ARBITRO

Santeramo di Monza 5.5 Errore grave sull’espulsioni e su diversi episodi che avrebbero potuto cambiare il senso del match.

LE INTERVISTE

Nel post partita il segreto del Club Milano Bepppe Scavo al primo anno in categoria da allenatore, dopo diversi anni da giocatore ha dichiarato: «Oggi era una partita difficilissima eravamo fermi da un mese e mezzo, siamo una squadra che può vincere con tutti e perdere con tutti, non ci poniamo obiettivi per il momento, fare una prestazione del genere contro il Verbano squadra molto fisica non è da tutti».

Il Vice presidente del Verbano Gervasini Giorgio ha invece dichiarato nel post gara: «Abbiamo provato una formazione diversa, causa infortuni, la squadra non è partita con la mentalità giusta, il cambio ha raddrizzato un andazzo disastroso, ma loro sono stati più cinici e hanno vinto meritatamente».