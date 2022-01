Tris per i rossoneri di Readelli, ora a ridosso del primo posto

È iniziata con un minuto di raccoglimento e un applauso scrosciante dal campo e dagli spalti la sfida tra Zingonia Verdellino e Sant’Angelo che hanno ricordato la prematura scomparsa di Federico, figlio dell’ex giocatore Simone Maffeis, che se n’è andato a soli sei anni per una brutta malattia. La partita, conclusasi 1-3 per i lodigiani, ha visto contrapposte due formazioni entrambe in lotta per un obiettivo: la squadra di Mapelli per la zona playoff e la squadra di Redaelli per la conquista del titolo. Ad avere la meglio sono stati proprio i rossoneri che hanno gestito la gara senza troppe difficoltà potendo contare dalla loro sulla fisicità e sulla velocità di Bugno, autore del primo gol di giornata. L’ingresso in campo di Milesi per i padroni di casa, subentrato a Buzzi uscito anzitempo per un infortunio, ha illuso i gialloverdi che hanno sì agguantato il pareggio, ma che poi si sono fatti beffare su una ripartenza lodigiana e su un calcio d’angolo, che hanno permesso al gruppo di Redaelli di amministrare la gara fino al fischio finale del signor Costa della sezione di Busto Arsizio.

Attacco e contrattacco, botta e risposta. Il clima in campo e sulle tribune si è dimostrato molto acceso fin dal via, ma per i primi venti minuti a farla da padrona sono stati i lanci lunghi da entrambi gli schieramenti più per la paura di concedere palla all’avversario che per la voglia di passare ai rispettivi compagni. Al 25’ il gol che apre le danze: a metterci la firma è Bugno che riceve l’assist da Ortolan, quest’ultimo bravo a spizzare di testa il calcio d’angolo battuto da capitan Lazzaro. La reazione da parte dello Zingonia non tarda ad arrivare: al 32’ è Milesi a riportare in pari le cose, grazie anche allo splendido lavoro di Zouba e al mezzo pasticcio difensivo del Sant’Angelo, che ha permesso all’attaccante di portarsi sul fondo e di passare al suo compagno per l’affondo vincente. Poco prima dell’intervallo è Viotti a rendersi protagonista di due super parate rispettivamente sulle conclusioni di Noris Enrico dalla sinistra e di Milesi da posizione più centrale. Ma ad avere la meglio e centrare l’obiettivo grosso sono di nuovo i rossoneri che al 46’ trovano il vantaggio con Vai, che di testa indirizza la palla dove Sangalli non ci può proprio arrivare.

De Angeli per il tris, ma poi poche emozioni. Il secondo tempo si apre subito con un altro gol, quello del definitivo 1-3. A siglare la rete il neo entrato De Angeli, che con uno stacco imperioso segna di testa approfittando al meglio ancora una volta del calcio d’angolo di Lazzaro dalla destra. Le emozioni della ripresa finiscono qui. I cambi e le varie interruzioni rendono più lunga e spezzettata la seconda frazione, dove comunque i ragazzi di Mapelli provano a rendersi pericolosi attraverso la punizione di Bonacina al 17’, ma gli ospiti fanno buona guardia rifugiandosi in corner. Anche le fiammate del Sant’Angelo diventano sempre più sporadiche, con Radaelli che al 21’ serve da rimessa laterale Gomez, il quale vede l’arrivo del suo compagno Mauri che però conclude alto non trovando neanche lo specchio della porta. L’ultimo sussulto invece è di Vaglio che al 39’ a difesa sguarnita sbaglia una conclusione facilissima calciando anche lui sopra la traversa. Zingonia con qualche rimpianto non tanto per la prestazione offerta dalla squadra, quanto più per come sono stati subiti i gol. Sant’Angelo combattivo e che continua a rimanere alle spalle dell’Offanonghese con i giochi per il titolo ancora apertissimi.

IL TABELLINO

ZINGONIA VERDELLINO-SANT’ANGELO 3-1

RETI: 25’ Bugno (S), 32’ Milesi (Z), 46’ Vai (S), 10’ st De Angeli (S).

ZINGONIA VERDELLINO (3-5-2): Sangalli 6, Micheletti 5.5 (12’ st Vitali 6), Noris E. 6, Bonacina 6, Villa 6.5, Raccagni 5.5 (27’ st Marino 6), Noris L. 6 (37’ st Vianello sv), Lamera 6, Buzzi 6 (18’ Milesi 7.5), Lambiase 6.5 (22’ st Bara 6.5), Zouba 7. A disp.: Taiocchi, Mosca, Console. All. Mapelli 6.

SANT’ANGELO (4-3-3): Voiotti 7, Marchese 6 (1’ st Radaelli 7), Confalonieri 6.5, Gritti 6.5, Ortolan 6 (1’ st De Angeli 7), Lazzaro 6.5, Vaglio 6.5, Gomez 7, Vai 6.5 (20’ st Marzeglia 6.5), Silla 6.5 (41’ st Polizzi sv), Bugno 8 (15’ st Mauri 6.5). A disp.: Cantoni, Pinton, Amato, Berto. All. Redaelli 7.

AMMONITI: Ortolan (S), Lazzaro (S), Noris L. (Z), Bonacina (Z), Villa (Z).

ARBITRO: Costa di Busto Arsizio 7.

ASSISTENTI: Severini di Seregno 6.5, Candiani di Busto Arsizio.

LE PAGELLE

ZINGONIA VERDELLINO

Sangalli 6 Incassa tre gol di cui due sugli sviluppi di calci d’angolo. Le mischie in area non hanno favorito le sue uscite.

Micheletti 5.5 Spesso per non dare riferimenti cambia fronte passando al compagno. Pecca nel lasciarsi sfuggire De Angeli sul terzo gol.

12’ st Vitali 6 Agisce in sordina, ma comunque apporta il suo contributo alla causa. Gara ok.

Noris E. 6 Chiamato a un duro lavoro di contenimento, il compito non è dei più semplici. Esce stanco a fine gara.

Bonacina 6 Qualche imprecisione nei calci e nelle conclusioni, ma ha dalla sua l’esperienza e l’autorevolezza da capitano.

Villa 6.5 Rimane l’ultimo di difesa, bastione che mette pressione a fa tutto ciò che è in suo potere per non far passare l’avversario.

Raccagni 5.5 Qualche incertezza in fase difensiva che paga anche con l’ammonizione a pochi minuti dall’inizio. Avrebbe potuto fare di più.

27’ st Marino 6 Impegnato più in fase difensiva. Fa del suo meglio per limitare le incursioni altrui.

Noris L. 6 Appena l’occasione c’è si butta in attacco anche se non riesce a superare lo scoglio rossonero. (37’ st Vianello sv).

Lamera 6 Precipitoso in alcune sue giocate, battaglia in mezzo al campo e non si sottrae alla lotta con i lodigiani.

Buzzi 6 La sua partita finisce troppo presto causa infortunio. Dà più di un grattacapo agli ospiti.

18’ Milesi 7.5 Entra e si fa subito notare con uno scatto a centrocampo. Il gol del pareggio illude i tifosi sugli spalti.

Lambiase 6.5 Bravo a tornare indietro e a dare man forte in fase difensiva nel momento del bisogno.

22’ st Bara 6.5 Il fisico non lo agevola di fronte ai difensori lodigiani. Lui però ce la mette tutta e non si dà per vinto.

Zouba 7 La velocità è il suo punto forte, è difficile fermarlo se non con modi non sempre ortodossi.

All. Mapelli 6 La sua squadra se la gioca e ha anche le occasioni per mettere in difficoltà i rossoneri. Gli infortuni non sono dalla sua.

SANT’ANGELO

Voiotti 7 Si dimostra pronto quando necessario. Salva i suoi dal possibile 2-1 e da lì la squadra riparte mettendo a segno l’1-2.

Marchese 6 Prestazione un po’ incolore nelle sue giocate. Ci mette più malizia che qualità e si fa bastare quella.

1’ st Radaelli 7 Mette la sua velocità al servizio della squadra e gli avversari sono costretti al fallo. Scheggia impazzita.

Confalonieri 6.5 Si aiuta con le sue lunghe leve e con la sua altezza soprattutto nel gioco aereo. Dimostra sicurezza.

Gritti 6.5 Sa che può contare sull’aiuto di Voiotti in caso di pressing. Fa comunque buona guardia alla sua zona di competenza.

Ortolan 6 Rischia un po’ troppo in alcune circostanze. Non sempre ragiona per il meglio e le giocate ne risentono.

1’ st De Angeli 7 Sostituisce degnamente il suo compagno di reparto, regalando a se stesso e alla squadra il terzo gol.

Lazzaro 6.5 È l’uomo delle punizioni e dei calci d’angolo. Dal suo piede scaturiscono due dei tre gol che valgono la vittoria.

Vaglio 6.5 Corre e si dà da fare per tutti i 90 minuti cercando sempre la profondità anche a risultato già acquisito.

Gomez 7 Sguscia via tra le linee e non spreca energie inutili. Si muove bene in campo con un buon senso della posizione.

Vai 6.5 Fa a sportellate con i difensori avversari, il fisico lo agevola e non si dimentica di segnare a pochi minuti dall’intervallo.

20’ st Marzeglia 6.5 Rimane il più avanzato di tutti e dalla sua visuale dà preziose indicazioni ai suoi.

Silla 6.5 Resiste alla pressione degli avversari. Bravo a proteggere la palla, si interpone tra questa e il suo marcatore. (41’ st Polizzi sv).

Bugno 8 Mette scompiglio nella difesa di casa. Sempre nel vivo delle azioni e il suo gol ne è la dimostrazione.

15’ st Mauri 6.5 Si muove bene tra le linee, sinonimo di tranquillità e certezza per i compagni.

All. Redaelli 7 Predispone bene la squadra in campo. Sa che può contare su fisicità e velocità, due fattori non da poco.

ARBITRO: Costa di Busto Arsizio 7 Non si perde in inutili convenevoli e mette subito le cose in chiaro.

LE INTERVISTE

A fine gara l’allenatore dei bergamaschi Mapelli commenta così la sconfitta dei suoi: «Sono parecchio arrabbiato per come sono maturati i gol. Due delle tre reti sono nate da calcio d’angolo e queste ingenuità sono ingenuità pesanti che poi paghi. Senza quegli episodi ce la saremmo giocata. Potevamo andare sul 2-1 alla fine del primo tempo che comunque è stato giocato alla pari. Fisicamente i ragazzi hanno tenuto bene dopo un lungo periodo di stop. Il primo tempo ha avuto un ritmo molto alto, poi anche per un po’ di assenze abbiamo terminato con otto giocatori tra 2001 e 2002. Con Montalbano che si è fatto male nel riscaldamento e Buzzi durante la partita non siamo stati molto fortunati. In settimana comunque faremo ripetizioni sui calci d’angolo».

Redaelli invece sorride non solo per il risultato, ma anche per la partita giocata dai ragazzi: «Abbiamo avuto modo di gestire la gara, soprattutto nel secondo tempo, contro una squadra che ha mostrato tanta determinazione e voglia. Loro poi si disponevano in quattro in fase difensiva e noi in sette minuti ci siamo fatti ammonire per due volte. La sensazione tutto sommato è stata di aver avuto quasi sempre in mano la gara. Il nostro portiere ha anche parato due tiri loro e poi da lì c’è stato il 2-1 per noi e il terzo gol. Sono anche contento per Bugno che, nonostante sia in un momento dove non sta benissimo fisicamente e non è in perfette condizioni, stringe i denti e continua a segnare».