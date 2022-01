Zuccata Del Prato, la Trevigliese vince la guerra di Mariano

Torna alla vittoria la Trevigliese di Redaelli battendo 2-3 il Mariano e allungando ulteriormente in classifica sulla zona playout. Rimandata ancora una volta la prima vittoria in campionato per i ragazzi di Vianello, che non sono riusciti a fare punti. Nel primo tempo la gara è molto equilibrata con dei botta e risposta spettacolari. Le emozioni non mancano e il pareggio sembra essere un risultato giusto tra due squadre che lottano con la stessa voglia e intensità. Cambia la musica nella seconda frazione con gli ospiti che passano immediatamente in vantaggio spaccando in due la partita e con i padroni di casa che non riescono più a trovare le giuste formule per rendersi pericolosi.

Emozioni e spettacolo. Spinge con più convinzione nei primi minuti la Trevigliese e trova la prima occasione da calcio d’angolo al 4’ con il cross pericoloso in area di Maffei, allontanato da Frigerio, che anticipa tutti evitando problemi. Un minuto più tardi arriva il vantaggio degli ospiti: dalla bandierina è ancora Maffei a trovare questa volta la testa di Gueye, che stacca da solo e spedisce la sfera alle spalle di Piccirillo. Al 12’ Longaretti prova ad andare via a Frigerio con un sombrero, ma il suo tiro al volo è rimpallato e finisce in angolo. Al quarto d’ora episodio che scatena le proteste del Mariano: bellissimo uno-due al limite dell’area tra Castria e Andrea Villa, con il numero 10 che va alla conclusione di mancino segnando uno splendido gol; la rete viene però annullata, perché Villa commette fallo su Brugali al momento dell’assist. Qualche giro di lancetta più tardi è Cristian Villa il protagonista di un altro episodio molto contestato: l’esterno va via a Del Prato in area di rigore e cade a seguito di una trattenuta; per il direttore di gara però non ci sono gli estremi per il penalty e lascia correre. Al 26’ arriva il meritato pareggio del Mariano con un sinistro in diagonale precisissimo rasoterra di Andrea Villa, che non lascia scampo a Miori. Prova a rispondere qualche minuto più tardi la Trevigliese con il cross dalla sinistra di Chinelli che attraversa tutta l’area di rigore e trova sul secondo palo il destro al volo di Maffei, ma il centrocampista manda altissimo. Al 37’ errore incredibile di Triveri che nel tentativo di respingere un cross regala palla a Longaretti all’interno dell’area piccola e per il centravanti ospite si tratta di un tap in facile facile per l’1-2. Un minuto dopo un colpo improvviso da fuori area di Motta fa tremare il Mariano per il possibile doppio vantaggio ospite, ma il pallone sfiora soltanto il palo. Allo scadere del primo tempo, in pieno recupero, Aldegani tira fuori dal cilindro il pareggio per il Mariano: punizione diretta in porta dal limite dell’area che scavalca la barriera e si abbassa perfettamente all’ultimo infilandosi sotto la traversa per il 2-2 provvisorio.

Decide Del Prato. Nella ripresa ci vogliono circa una decina di minuti perché la gara entri nel vivo e a sbloccare questa situazione di stallo è Del Prato. Calcio d’angolo ancora perfetto di Maffei e altrettanto perfetto è il colpo di testa del numero due che stacca bene e porta in vantaggio la Trevigliese per la terza volta in partita. Il Mariano prova a rispondere con qualche lancio lungo, ma manca la giusta precisione per arrivare nell’area avversaria; la squadra più convinta e che sembra stare meglio in campo è di certo quella ospite. Partita che si concentra per lo più a metacampo, ma nessuna delle due squadre sembra voler affondare davvero. Il Mariano fatica a costruire l’azione in modo pulito e la Trevigliese non vuole sbilanciarsi per cercare il gol che chiuderebbe il match. Una mischia confusa nell’area di rigore ospite fa tremare gli ospiti, ma il pallone viene allontanato per tempo prima che Redaelli possa raccoglierlo al limite dell’area piccola. Ci prova Bertocchi dal limite dell’area calciando forte incrociato, ma la manona di Piccirillo devia il pallone in calcio d’angolo. Il triplice fischio conferisce tre punti importanti a Redaelli e i suoi al termine di una partita comunque sudata.

IL TABELLINO

MARIANO-TREVIGLIESE 2-3

RETI: 5' Gueye (T), 26' Villa A. (M), 37' Longaretti (T), 46' Aldegani (M), 12' st Del Prato (T).

MARIANO (4-4-1-1): Piccirillo 6, Sironi 6, Mantegazza 6.5 (20’ st Redaelli 6.5), Compagnone 6.5, Triveri 5, Frigerio 6, Rivaletto 6.5, Aldegani 7, Villa A. 7, Castria 7, Villa C. 6 (35’ st Fondi sv). A disp. Franco, Scilingo, Barra, Boni , Ballabio, Radio, Fondi, Rudello. All. Vianello 6.5.

TREVIGLIESE (3-5-2): Miori 6.5, Del Prato 7 (35’ st Aquilino sv), Chinelli 6.5, Brugali 6.5, Motta 7 (38’ st Coati sv), Garbero 7, Pilenga 6 (17’ st Nenadovic 6), Maffei D. 7.5, Longaretti 7.5, Gueye 7 (43’ st Maffei G. sv), Vigani 5.5 (13’ st Bertocchi 6). A disp. Rota, Rinaldi, D'Elia, Yamba. All. Redaelli 7.

ARBITRO: Traversi di Brescia 7.

ASSISTENTI: Filippini e Giaramita.

AMMONITI: Maffei D. (T), Garbero (T), Gueye (T), Longaretti (T).

LE PAGELLE

MARIANO

Piccirillo 6 Splendido l'intervento su Bertocchi a tempo scaduto, ma tre sono i palloni che deve raccogliere dalla rete; se il tap in di Longaretti è imparabile lo stesso non si può dire dei due colpi di testa di Del Prato e Gueye.

Sironi 6 Da quella parte non è facile contenere le avanzate pericolose di Chinelli, ma riesce a guadagnare qualche ottima rimessa laterale e tiene testa all'esterno avversario con coraggio.

Mantegazza 6.5 Molto bravo a contenere Pilenga e renderlo praticamente inoffensivo; uno dei migliori della linea difensiva del Mariano.

20’ st Redaelli 6.5 Entra e mostra personalità provando a saltare l'uomo e prendendosi qualche fallo sulla trequarti; alla fine non riesce mai a concludere verso la porta.

Compagnone 6.5 Prezioso il suo ruolo davanti alla difesa; la manovra passa sempre per i suoi piedi. Purtroppo non sempre riesce ad essere preciso.

Triveri 5 Pesa tanto l'erroraccio commesso in occasione del secondo gol della Trevigliese: regala palla a Longaretti consentendogli di segnare comodamente. Per il resto disputa una partita non perfetta e condita da qualche errore anche in fase di impostazione.

Frigerio 6 Un po' più attento del compagno di reparto, ma le marcature non sono gestite nel modo corretto: due dei tre gol subiti arrivano su colpo di testa da calcio d'angolo con due avversari che saltano indisturbati.

Rivaletto 6.5 Da interno di centrocampo fa il suo e lo fa bene; cerca sempre di mantenere il possesso e registra qualche otima verticalizzazione.

Aldegani 7 Interpreta bene il ruolo di mezzapunta alle spalle di Villa; una vera perla la punizione sotto la traversa che pareggia i conti allo scadere del primo tempo.

Villa A. 7 Splendido il mancino rasoterra che porta al parziale 1-1; sempre bravo a fare a sportellate per contendersi la palla. Grinta e coraggio.

Castria 7 Molta eleganza nei controlli, bravo tecnicamente quando deve servire i compagni; gli viene annullato un gol spettacolare per un fallo proprio di Villa. Mostra personalità.

Villa C. 6 Molto meno esaltante di Castria. Cade a terra per una trattenuta reclamando il calcio di rigore, ma oltre a questo non riesce mai ad attaccare l'area con cattiveria e convinzione.

All. Vianello 6.5 Nel primo tempo la squadra si ritrova sotto due volte, ma con voglia riprende in mano la gara pareggiando i conti in entrambe le occasioni e mantenendo alto il ritmo; dopo il gol di Del Prato la squadra si sfilaccia, cala di intensità e non riesce più a rendersi sufficientemente pericolosa. Da rimandare la festa per la prima vittoria in campionato.

TREVIGLIESE

Miori 6.5 Il mancino di Villa lo fulmina e sembra non poter fare nulla sulla magia di Aldegani, in tutte le altre occasioni si comporta bene.

Del Prato 7 Contiene sufficientemente bene i due Villa Cristian nei suoi inserimenti in area di rigore. Bravissimo a staccare da corner con i tempi giusti segnando il gol vittoria.

Chinelli 6.5 Esterno a tutta fascia spinge tanto sul lato sinistro. Arriva spesso al cross e aiuta molto bene scalando in fase difensiva.

Brugali 6.5 Fondamentale quando esce palla al piede per impostare e far partire la manovra dal basso; pecca in qualche marcatura stretta, ma quando può gioca d’anticipo.

Motta 7 Da tanto equilibrio al centrocampo della Trevigliese. Bravissimo a mettere ordine durante i momenti di confusione e si dimostra all’altezza in entrambe le fasi.

Garbero 7 Concentrato, presente e con tante giocate d’esperienza. Il centrale che tutti vorrebbero avere. Capitano, uomo spogliatoio e punto di riferimento in campo.

Pilenga 6 Sul suo lato sono di meno le occasioni create, ma anche lui spinge parecchio cercando sempre di sovrapporsi o tagliare dentro il campo.

17’ st Nenadovic 6 Entra e fa quello di cui la sua squadra ha grande bisogno: addormenta il gioco e gestisce il possesso palla quando ne ha la possibilità.

Maffei 7.5 La sua qualità sulle palle inattive fa la differenza, lo dimostra l’assist dalla bandierina in occasione del primo gol della gara. Ottimo centrocampista box to box.

Longaretti 7.5 Il suo gol è un regalo della difesa del Mariano, ma lì davanti è una pedina importante e un riferimento totale per tutta la squadra. Lotta su tutti i palloni e difende bene la palla per far salire la squadra.

Gueye 7 Centrocampista più di quantità che di qualità, ma eccezionale nello stacco di testa in occasione del primo vantaggio. Qualche ottimo lancio in avanti, ma qualche errore tecnico di troppo.

Vigani 5.5 Non riesce a fare la differenza come vorrebbe; dalla sua parte arrivano pochi pericoli.

13’ st Bertocchi 6 Gioca meno del compagno sostituito, ma riesce a rendersi più pericoloso; sfiora anche il gol e ad evitarlo è una splendida parata di Piccirillo.

All. Redaelli 7 Subito in vantaggio dopo pochi minuti, ma si fa riprendere commettendo lo stesso errore in finale di primo tempo. Dopo il vantaggio di Del Prato la chiave era addormentare il match per fare possesso palla e portare a casa il risultato; missione compiuta e ora la zona playout si allontana.

ARBITRO

Traversi 7 Fa capire da subito che la sua intenzione è di lasciare correre e prediligere il contatto fisico fischiando poco. Riesce a mantenere lo stesso metro di giudizio anche quando i giocatori del Mariano protestano insistentemente su alcuni episodi accompagnati dal rumoreggiare del pubblico. Dimostra coraggio e personalità.