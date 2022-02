Si separano le strade tra Molluso e l'Accademia Pavese, panchina a Gaudio

La pesante sconfitta interna col Varzi costa la panchina a Marco Molluso. Una decisione presa di comune accordo tra il tecnico e la società per provare a dare una scossa all'Accademia Pavese, penultima in classifica e distante ben sette lunghezze dalla posizione che vale la salvezza diretta. In questi mesi la squadra ha faticato più del previsto, venendo rivoluzionata più volte sul mercato dal ds Pedone ma senza il cambio di passo auspicato. Il bilancio del tecnico sulla panchina biancorossa parla di due vittorie, entrambe in trasferta e roboanti con Sestese e Gavirate, quattro pareggi e nove sconfitte. Al suo posto subentra il direttore generale Gianluca Gaudio, che esordirà domenica al Parisi di Voghera.

«Molluso è un bravo ragazzo e una persona a modo», le parole del presidente Ezio Panigati. «Purtroppo nel calcio, quando i risultati non arrivano, a pagare è sempre l'allenatore. La squadra non rispondeva nel modo giusto ai suoi stimoli, quindi è stato lui il primo a mettersi in discussione. Così, per salvaguardare sia lui che la società, abbiamo concordato questa soluzione. La scelta di affidare la panchina a Gaudio è definitiva: conosce già l'ambiente e i giocatori quindi non ha bisogno di quel periodo interlocutorio che servirebbe a qualsiasi altro tecnico».

Una decisione per certi versi attesa, considerando i risultati ottenuti in questa prima parte di stagione, ma non per questo meno facile da prendere: «In trentacinque anni non ho mai esonerato un allenatore a metà campionato. Dispiace perché è un ragazzo d'oro, molto intelligente, che si è sempre messo a disposizione del club. Gli voglio bene ma ora la squadra ha bisogno di una sterzata, anche se non escludo che in futuro possa tornare perché è una persona eccezionale. Noi all'Accademia siamo una famiglia da cui lui non è uscito, in questo momento diciamo che è andato a farsi una vacanza. Purtroppo a volte bisogna prendere delle decisioni che fanno piangere il cuore, fa parte del ruolo del presidente che regala gioie e dolori».